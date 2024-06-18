В Италии начнет работу японский проект по поддержке Апостольской библиотеки Ватикана

Итальянский филиал японской компании NTT DATA и Ватиканская апостольская библиотека подписали соглашение о сотрудничестве: теперь экспериментальный проект по поддержке Ватиканской библиотеки, запущенный в Японии в феврале прошлого года, будет действовать и в Италии, сообщает русская служба Vatican News.

Цель проекта – расширить онлайн-сообщество пользователей и благотворителей библиотеки посредством технологии Web3.

Итальянские пользователи, которые поделятся проектом в соцсетях или направят пожертвование через специальный веб-сайт до 16 июля, получат уникальный токен, то есть «ключ» для доступа к коллекции изображений высокого разрешения 21 манускриптов Ватиканской апостольской библиотеки. Но доступ будет не для всех одинаковый: те, кто просто поделятся проектом в соцсетях, получат «серебряный токен» и доступ к 15 изображениям, а пользователи, которые сделают пожертвование в пользу библиотеки, станут обладателями «золотого токена» для неограниченного доступа к коллекции.