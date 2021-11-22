Маврикий: религиозные организации недовольны введением пандемических ограничений для верующих без учёта их мнения

С понедельника власти Маврикия вводят жесткие антиковидные ограничения для религиозных организаций: в местах богослужении одновременно могут находиться не более 10 человек, а если это невозможно проконтролировать, то предписывается их закрытие. Священники смогут совершать Мессы и другие Таинства только за пределами храмов с участием не более 50 человек.

Отец Жан-Морис Лабур, администратор епархии Порт-Луи, в специальном сообщении уточнил, что до новых распоряжений правительства верные могут участвовать в богослужениях по предварительной записи. Приостановлены также занятия по катехизису для детей.

Совет религий Маврикия выразил недовольство тем, что ограничения были наложены без консультации с самими религиозными организациями. «Совет поддерживает любое действие, направленное на борьбу с пандемией, — пишут представители религий. — Правительство должно управлять, однако Совет хочет напомнить, что жители Маврикия предпочитают управление в духе диалога».

Представители разных вероисповеданий просят, чтобы религиозные собрания могли посещать до пятидесяти человек, если они проходят в хорошо проветриваемых помещениях, а встречи организованы с соблюдением санитарных правил, сообщает Vatican News.

Основные религии на Маврикии: индуизм (52 %), католицизм и другие ветви христианства (28 %), ислам (16,6 %). Около 0,4 % населения официально признают себя атеистами. Остальные и неуказанные религии, соответственно, занимают 3,4 %.



На фото — католическая часовня Пресвятой Девы Марии-Помощницы в городе Кап-Малёрё