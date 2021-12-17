Совет кардиналов обсудил пандемию и синодальный путь

С 13 по 15 декабря в ватиканской резиденции «Дом Святой Марфы» собирался очередной Совет кардиналов, в котором также принял участие Святейший Отец.

На заседаниях присутствовали кардиналы Пьетро Паролин, Джузеппе Бертелло, Оскар Родригес Марадиага, Райнхард Маркс, Шон Патрик О’Мэлли, Освальд Грасиас и Фридолин Амбонго Безунгу. В собрании принимал участие секретарь Совета монсеньор Марко Меллино.

Высокие иерархи обсудили политическую и санитарную обстановку с особым вниманием к пандемии коронавируса; каждый из кардиналов описал ситуацию в своем регионе. Кардинал Грек сообщил о ходе подготовки к Синоду епископов, поставив акцент на энтузиазме поместных епископских конференций и мирян.

Папа Франциск присутствовал на заседаниях во вторник и среду, изложив свой взгляд на обсуждаемые темы. Следующую встречу было решено провести в феврале 2022 года.



Источник: Vatican News