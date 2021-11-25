Состоялась встреча председателя ОВЦС с главой Папского совета по межрелигиозному диалогу

24 ноября 2021 года в здании Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона с главой Папского Совета по межрелигиозному диалогу кардиналом Мигелем Аюсо Гиксотом.

Со стороны Римско-Католической Церкви во встрече приняли участие советник Апостольской Нунциатуры в Российской Федерации монсеньор Петр Тарнавски и сотрудник Папского Совета по межрелигиозногму диалогу монсеньор Лучио Сембрано; со стороны Отдела внешних церковных связей – секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь по межрелигиозным отношениям иерей Димитрий Сафонов и сотрудник секретариата по межхристианским отношениям И. А. Николаев.

Митрополит Иларион сердечно приветствовал высокого гостя и представил ему основные направления работы Русской Православной Церкви в сфере межрелигиозного диалога. Председатель ОВЦС особо отметил высокий уровень взаимодействия российского государства с традиционными религиозными конфессиями, а также подробно рассказал о деятельности Межрелигиозного совета России и Совета при Президенте по взаимодействию с религиозными объединениями.

В свою очередь кардинал Гиксот выразил благодарность за организацию встречи и возможность познакомиться с широким спектром межрелигиозных контактов Московского Патриархата.

В ходе продолжительной беседы стороны обсудили ряд вопросов, касающихся защиты гонимых христиан, диалога авраамических религий и международной повестки.



Источник: Служба коммуникации ОВЦС