Состоялась интронизация ординария армяно-католиков Восточной Европы

Армяно-католический Католикос-Патриарх Рафаэль Петрос XXI (Минасян) совершил интронизацию нового главы ординариата армяно-католиков Армении, Грузии, России и Восточной Европы архиепископа Геворга Норатункяна. Интронизация состоялась 26 сентября в кафедральном соборе Армянской Католической Церкви святых мучеников в Гюмри. Об этом «Благовест-инфо» сообщил протоархимандрит Петрос Есаян, настоятель армяно-католического прихода св. Григория Просветителя в Москве.

Как сообщал ранее сайт Vatican News, 21 августа Папа Франциск назначил о. Геворга новым ординарием для армяно-католиков в Восточной Европе. Через месяц, 21 сентября, в Римской церкви св. Николая Толентийского, состоялась его епископская хиротония, которую возглавил Католикос-Патриарх Рафаэль Петрос XXI. До этого Геворг Норатункян занимал должность патриаршего викария Института патриаршего духовенства в Бзоммаре (Ливан).

На церемонии интронизации в соборе в Гюмри присутствовали армяно-католический архиепископ Алеппо Петрос Мириатян (араб. Бутрос Мараяти), апостольский нунций в Армении и Грузии архиепископ Анте Йозич, секретарь нунциатуры монс. Александр Региня, заместитель секретаря дикастерии по делам Восточных Церквей монс. Филиппо Чампанелли, духовенство армяно-католического ординариата, приглашенные римско-католические священники, монашествующие, многочисленные миряне.

Геворг Норатункян родился в Алеппо (Сирия) 16 ноября 1968 года; в 1997 году получил степень лиценциата по педагогике в Папском Салезианском университете. Был рукоположен во священники 20 августа 1995 года. За время своего служения занимал такие должности, как проректор и позднее – ректор малой, а затем и высшей духовной семинарии; приходской викарий в Бурдж Хаммуде (Большой Бейрут); настоятель армяно-католической общины в Москве (с 2007 по 2010 год); настоятель церкви святого Николая Толентийского в Риме; апостольский администратор ad nutum Sanctae Sedis армяно-католического экзархата в Иерусалиме и Аммане; настоятель армяно-католического прихода в Лионе (Франция).

Как глава ординариата Восточной Европы Геворг Норатункян стал преемником Рафаэля Минасяна, который в 2021 году был избран Католикосом-Патриархом Армянской Католической Церкви.