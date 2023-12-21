Сообщение Кустодии Святой Земли о Камне помазания

Кустодия Святой Земли выступила с заявлением в связи с появившимися в Интернете видео и текстами, согласно которым Камень помазания — христианская святыня, место, где, по преданию, было подготовлено к погребению тело Господа Иисуса Христа, — начал источать кровь и елей.

Кустодия Святой Земли сообщила, что она не имеет никакого отношения к этим свидетельствам, и уточняет, что Камень помазания ежедневно смазывают миром, и в знак благоговения верующие собирают его и сохраняют для личного благочестия как воспоминание о смерти нашего Господа.

«Нет никакого сверхъестественного феномена, который бы свидетельствовал о том, что заявлено в тексте, сопровождающем видео, и ни один францисканец Кустодии Святой Земли не вовлечен в их распространение».



Источник: русская служба Vatican News