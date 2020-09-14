Сообщается о готовности сторон возобновить ватикано-китайское соглашение

Срок действия ватиканско-китайского договора о назначении епископов истекает в октябре этого года, но обе стороны готовы его продлить, – заявил госсекретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин.

Содержание временного соглашения между Святым Престолом и Китайской Народной Республикой, подписанного 22 сентября 2018 г. в Пекине, остается конфиденциальным, однако известно, что, хотя китайские власти и участвуют в процессе выдвижения кандидатов на епископские кафедры, окончательное решение о номинации принимает Римский Понтифик. Плодом этого договора стало признание Папой Франциском епископов, ранее выдвинутых властями без согласия Преемника Святого Петра. Благодаря этому, впервые за 60 лет весь китайский епископат находится в общении с Апостольской Столицей. Со своей стороны, китайские власти признали пять епископов, назначенных Папой без консультации с ними, а в августе 2020 г. имела место хиротония двух первых иерархов, выдвижение и назначение которых прошло в согласии с достигнутой договоренностью.

Отношения между Святым Престолом и КНР были разорваны в 1951 г., и в последующие годы Католическая Церковь в управляемой коммунистами стране подвергалась чрезвычайно жесткому преследованию. Власти бросали католических епископов и священников в тюрьмы, уничтожали места культа, а с 1957 г. так называемая «Патриотическая ассоциация китайских католиков» пыталась полностью контролировать деятельность Поместной Церкви в Поднебесной и отделить ее от Рима.

В 2018 г. Святой Престол и Китайская Народная Республика подписали временное соглашение, в соответствие с которым церковная сторона согласилась на назначение епископов в материковом Китае из числа кандидатов, рекомендованных Патриотической ассоциаций.

Следует также принять во внимание, что Пекин настаивает на разрыве ватиканско-тайваньских отношений. Святой Престол перенес в 1951 г. свою нунциатуру из Пекина в Тайбэй и в настоящее время Ватикан является единственной европейской страной, поддерживающей дипломатические отношения с этой, согласно Пекину, «мятежной провинцией КНР».

По материалам Vatican News