Соболезнуем священнику Грациану Пиотровскому, OFM, в связи с кончиной его матери

С прискорбием сообщаем о кончине Марии Пиотровской – матери отца Грациана Пиотровского, OFM. Отпевание почившей в Господе Марии состоялось 22 сентября с.г. в храме Святых Кирилла и Мефодия в городе Перемышле (Польша).

Отец Грациан в настоящее время несет священническое и миссионерское служение в Епархии Святого Иосифа в Иркутске, однако прежде отдал много лет плодотворному служению в центре нашей Преображенской епархии, где занимал ответственные должности директора епархиального «Каритас» и канцлера Курии.

Выражая соболезнования отцу Грациану, мы молим Христа Воскресшего, да примет Он новопреставленную Марию в Царство Своё и упокоит душу её «в месте светлом, в месте блаженном, в месте отрадном, откуда отошли мучения, скорбь и стенание». Да покоится в мире!