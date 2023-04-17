Соболезнование архиепископа Тадеуша Кондрусевича в связи со смертью П.Д. Сахарова

Ваше Высокопреосвященство!

Примите мои, исходящие из глубины сердца, соболезнования по случаю смерти заслуженного для возрождения Католической Церкви в России г-на Сахарова Петра Дмитриевича. Своими соболезнованиями охватываю также семью и близких почившего. Разделяю вместе с Вами горечь утраты и молитвенно прошу Божиего милосердия усопшему Петру.

Божие Провидение позволило мне работать вместе с ним над переводом на русский язык Миссала и Катехизиса Католической Церкви. Как глубоко верующий католик, филолог, ученый-востоковед, литургист, христианский публицист, переводчик и журналист он понимал, что без богослужебной и религиозной литературы невозможно возрождение Церкви, и сам предложил свои услуги.

Это был пример служения светского верующего Церкви Христовой. Эрудиция, трудолюбие и чувство ответственности Петра Дмитриевича подкупали. Не боюсь утверждать, что без его вклада вряд ли так быстро свет увидел бы переводы Миссала и Катехизиса на русский язык. Велики его заслуги и в подготовке Русской Католической Энциклопедии, а также других религиозных изданий на русском языке, что особенно важно для возрождающейся Католической Церкви в России.

Символично, что Бог позвал к себе Петра Дмитриевича в пасхальную седмицу и практически накануне торжества Божьего милосердия. Он верил в правду Воскресения и ею жил. Нес ее людям благодаря переводам на русский язык литургической и богословской литературы. Он ушел, чтобы остаться в тех делах, которые совершил во блага возрождающейся Католической Церкви в России.

Вверяя душу усопшего Петра Божиему милосердию, в Минске возношу свои молитвы об упокоении его души и радости вечного счастья.

Вечный покой даруй, Господи, новопреставленному Петру и свет вечный да светит ему.

С молитвой,

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич



Источник: cathmos.ru