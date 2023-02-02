«Со свечами в сретение Господу». Сестры-монахини Преображенской епархии обновили свои обеты в День посвященной Богу жизни (+ ФОТО)

2 февраля в Церкви с древних времен отмечается праздник Сретения Господня. Более молодая традиция, принятая у католиков, связывает с днем посвящения Младенца Иисуса Его Небесному Отцу в Иерусалимском храме празднование Дня посвященной Богу жизни, главными действующими лицами которого являются сегодняшние последователи Иисуса в соблюдении трех евангельских советов. В этот день монашествующие и члены секулярных институтов посвященной Богу жизни обновляют свои обеты целомудрия и послушания, а вся Церковь молится об их святости.

На торжественной Мессе праздника в главном храме Преображенской епархии сегодня присутствовало особенно много лиц посвященной Богу жизни, поскольку в Новосибирске подошла к своему концу Встреча сестёр-монахинь, трудящихся в приходах Урала и Западной Сибири.

Напомним, что Веепархиальная встреча монашествующих началась 31 января и до сегодняшнего дня проходила в Пастырском центре «Вифлеем», расположенном в поселке Мочище под Новосибирском. Главной целью подобных ежегодных встреч является духовное возрастание, а их кульминация всегда приходится на 2 февраля. Обычно к такой встрече бывает также приурочен семинар, темы которого определяются как пожеланиями сестер, так и насущными потребностями Вселенской и Поместной Церкви.

В этот раз с докладом на тему «Ищите мира и пребывайте в нем» выступил отец Павел Юрковский CSsR. Своим личным присутствием священник представлял на встрече и свою Конгрегацию Святейшего Искупителя (монахов-редемптористов). Прочитанному докладу сопутствовало обсуждение в группах и, как всегда, на встречах монашествующих, обильной была духовная пища: богослужения, адорации, общие молитвы. Всё это позволило сестрам как следует подготовиться к главному событию: торжественному обновлению своих монашеских обетов.

Кроме того, состоялись презентации двух монашеских общин – Паллотинок и Дочерей Милосердия св. Викентия де Поля. Сёстры рассказали про свои ордена, их харизме и духовности, а также об особенностях служения в России.

А утром 2 февраля – когда Вселенская Церковь отмечает праздник Сретения Господня и День посвященной Богу жизни – всех участников нынешней Встречи собрала торжественная Месса в Кафедральном соборе Преображения Господня.

Возглавил Литургию Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт, являющийся представителем мужского монашеского ордена Св. Игнатия (Общество Иисуса). Его Преосвященству на Мессе сослужили как епархиальные священники, так и священники-монахи: генеральный викарий епархии о. Андрей Ферко, директор Культурного центра «Иниго» о. Янез Север SJ, настоятель прихода кафедрального собора о. Григорий Федосеев, настоятель прихода в Кемерове о. Павел Юрковский CSsR, настоятель прихода в Славгороде о. Сергей Петров, а также о. Юрий Обруча SJ и о. Давид Трухильо Регаладо.

По традиции в начале Сретенского праздничного богослужения были освящены свечи, после чего состоялась процессия с возженными светильниками к алтарю: она напомнила всем участникам службы о Свете Христовом, о котором свидетельствовал старец Симеон в Храме – «свет к просвещению язычников». Этот свет сияет в каждом христианине, верно следующем своему призванию – быть «светильником» для своего ближайшего окружения.

После прочтения литургического отрывка дня из Евангелия от Луки, в особой торжественной обстановке монашествующие, в присутствии своего Правящего Епископа, обновили личные обеты посвящения Господу.



Затем ко всем присутствующим и, в первую очередь, к лицам посвященной Богу жизни со словом проповеди обратился Преосвященный Иосиф Верт. Владыка, в частности, сказал:

«Я хотел бы засвидетельствовать, что нет более счастливых людей на свете, чем те, кто посвятил себя, всю свою жизнь, служению Богу и ближнему! Но для этого нужно одно условие – надо оставаться верным своему посвящению. Мы видим, что по традиции у нас в церкви и сегодня 2 февраля стоят ещё рождественские ясли, ёлка и другие атрибуты Рождества. Они напоминают нам о самом прекрасном, радостном и счастливом времени всего года! И сегодняшнее Евангелие, будто ещё с рождественского периода, рассказывает нам, как Младенца Иисуса родители в сороковой день после рождения приносят в храм, чтобы посвятить Его Господу. Праведные Симеон и Анна встречают святое Семейство. Симеон берёт на руки Младенца Иисуса. Действительно, всё это наполняет наши сердца радостью, любовью, счастьем.

В Книге Откровения Господь говорит Своей Церкви: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою» (2:4). Дорогие сёстры, вспомним сегодня, в день обновления обетов, свою Первую любовь.

Я, например, вспоминаю время новициата. Это было в Литве, в маленькой деревушке Биютишкис, километрах семидесяти от Вильнюса. Настоятелем деревенского прихода был провинциал литовской провинции Общества Иисуса. Он же был и моим магистром в новициате. В деревянном храме всё было очень просто, даже в Рождество. В правом углу из года в год устанавливались одни и те же ясли с незатейливыми фигурками. Фигурка Младенца Иисуса была непропорционально большой и, видимо, была изготовлена простым деревенским мастером и, наверное, не была никаким не шедевром искусства. Но это было моё первое Рождество в католической Литве и моё первое Рождество в моём новициате. Я молился перед яслями почти как в молитвенном экстазе, не замечая никаких несовершенств в работе деревенского скульптора, не обращая внимания на 10-градусный мороз не только снаружи, но и внутри храма (в Литве деревенские храмы не отапливались).

Вчера в Мочище отец Павел в своём докладе говорил о любви, «чтобы в нас не охладела любовь». И, конечно, любовь, это не только то чувство радости и эйфории при первом знакомстве с духовными упражнениями святого Игнатия, когда ты в первый раз вдруг открываешь удивительный и богатый внутренний мир, духовный мир, встречаешься с Богом, как со своим другом. И всё же оставленность, — сначала кратковременное, а потом может и постоянное состояние души, часто приходит не само собой, не без нашей помощи. Дни духовного сосредоточения, обновление обетов как раз и должны нам помочь в распознавании духов, в укреплении нашей верности к призванию, верности к нашему посвящению, должны нам помочь найти оставленную Первую Любовь» …

Далее Владыка привёл и прокомментировал несколько рассуждений Папы Франциска, высказанных им применительно к сегодняшнему Празднику. По мысли Папы, исполнившееся ожидание Мессии для праведных Симеона и Анны вовсе не было пассивным. Напротив, ему была присуща внутренняя динамика. И Святейший Отец призывает монашествующих и лиц посвященной Богу жизни также последовать этой «динамике Симеона», который сначала «был побужден» Святым Духом прийти в храм, потом «увидел» там Спасителя в лице Младенца и «принял» Его в объятия.

Симеон пришел в храм «по вдохновению», т.е. по побуждению от Святого Духа. Значит лица посвященной Богу жизни тоже должны постоянно анализировать и спрашивать себя: «А какой дух побуждает меня? Святой Дух или дух мира сего?». Необходимо ежедневно проверять природу своих внутренних побуждений. И очень опасно оценивать свое посвящение Богу в категориях результативности, эффективности, успеха.

Второй вопрос: что именно мы видим? Очи Симеона узрели в лице Младенца Спасение. А что усматриваем в своем призвании мы? Господь желает, чтобы мы развивали новый взгляд на свою посвященную Ему жизнь. Несмотря на кризисы, уменьшение количества призваний, возможный упадок сил, Святой Дух приглашает нас обновить собственную жизнь и жизнь наших общин. (…) Симеон и Анна не оплакивают прошлое, а раскрывают свои объятия будущему, которое само устремляется им навстречу.

Симеон берет Иисуса на руки. Бог отдал Своего Сына в наши руки, а нам следует принять Его в свою жизнь так, как это сделал Симеон. Из уст старца Симеона излились слова благословения, прославления Бога, восхищения Его делами. Если же людям посвященной Богу жизни недостает слов благословения Господа и людей, если им недостает радости, недостает порыва, если совместная жизнь им в тягость, если им нечем восхищаться, то это не потому, что мы стали жертвами кого-то или чего-то, а потому, что мы уже не сжимаем Иисуса в объятиях.

В итоге Папа призывает монашествующих с энтузиазмом возобновлять в своих сердцах принесённые обеты: «Даже когда мы испытываем усталость, утомление – а такое случается, и разочарования тоже – будем подражать Симеону и Анне, которые терпеливо ожидали верности Господней и не позволяли лишить себя радости встречи. Давайте же откроемся радости встречи: это прекрасно! Предоставим Иисусу центральное место и направимся вперёд с радостью. Да будет так».

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А уже в завершение Святой Мессы Архипастырь подытожил:

— Дорогие сёстры! Это был очень хороший праздник – и вчера в Мочище, и сегодня в Кафедральном соборе. Мне очень радостно, и я благодарен вам за возможность присутствовать там и здесь. Я также хочу вас поблагодарить за ваше служение в нашей Преображенской епархии. Что могли бы священники, если бы не было вас? Это вопрос, и каждый священник может на него ответить: он был бы бедным служителем у алтаря, не успевал бы и половину того делать, что сейчас делается. Большое вам спасибо! А этот новый запал, этот огонь, который вы получили в сегодняшнем обновлении обетов и вчера во время духовного сосредоточения, я желаю, чтобы вы смогли его сохранить как можно дольше. Лучше всего, если он сможет сохранится в течение целого года – до следующего 2 февраля. Такое моё пожелание вам. И молитесь также за вашего епископа. Пусть Господь нас всех благословит!

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Последним актом встречи сестер-монахинь стал праздничный обед в трапезной Епархиального центра имени епископа-исповедника Александра Хиры. Но прежде, чем разъехаться по приходам, участникам завершившейся встречи была предложена поездка в Сибирский Кармил, в ходе которой монахиням, осуществляющим в Церкви «служение Марфы», была предоставлена возможность вознести молитвы Господу вместе с их сестрами, пребывающими в затворе и посвятившими себя исключительно молитве и созерцанию…



Наиболее интересные моменты сегодняшнего богослужения – в фоторепортаже Студии «Кана»: