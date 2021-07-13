Сможет ли Венгрия найти неожиданного союзника в лице Святейшего Престола?

Сможет ли Венгрия найти неожиданного союзника в лице Святейшего Престола?

Июль 13, 2021

Речь идет о венгерском законе по борьбе с -пропагандой, что уже вызвало резкую критику со стороны Еврокомиссии, пишет REGNUM со ссылкой на Catholic News Agency (Инглвуд, США).

Будапешту угрожают санкциями. Хотя существует явный разрыв между взглядами Папы Франциска и политикой венгерского правительства, особенно по миграции, Будапешт потенциально может стать союзником Св. Престола в продвижении некоторых ценностей.

сталкивается с аналогичной проблемой в Италии на фоне жаркой дискуссии вокруг законопроекта депутата Алессандро Зана, которым предлагается акты трансфобии, гомофобии и неприятии ЛГБТ квалифицировать как преступления на почве ненависти. Против принятия этого акта выступает . Согласно источникам в государственном секретариате Ватикана, там были бы признательны за поддержку в этом деле со стороны стран, разделяющих взгляды Апостольской Столицы.

Источники сообщили агентству, что ватиканская дипломатия провела неформальные переговоры с дружественными столицами, предложив создать альянс по этическим проблемам. Как это водится, не будет занимать никакой публичной позиции по венгерскому закону или решению Конституционного трибунала Польши об абортах. Но Ватикану ясно, что он ведет ту же борьбу, что и , Польша и некоторые другие страны Центральной и Восточной Европы в Европейском союзе. Речь идет о свободе выражения мнений, свободе совести и борьбе с «новыми правами», навязывающими странам — членам ЕС гендерную идеологию и аборты.

Святейший Престол будет неофициально поддерживать любую столицу, которая разделит его взгляды. В конце концов, это и есть реальная ватиканская политика, считает издание.

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