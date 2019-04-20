Служба Воспоминания Страстей Господних в соборе Святого Петра

Вечером 19 апреля, в Страстную Пятницу, Папа Франциск возглавил в базилике Святого Петра торжественное богослужение Воспоминания Страстей Господних, — сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

После прочтения Евангелия Страстей по Иоанну проповедник Папского Дома о. Раньеро Канталамесса произнёс проповедь, которую начал с древнего пророчества Исайи о «муже скорбей, Отроке Господнем». Этим униженным и презираемым человеком стал Иисус, – «прообраз и представитель всех несчастных и отверженных людей на земле», каковым Он в сущности был во всё время Своей жизни: за Иисусом всегда тенью следовали нужда и бедность, отметил священник-капуцин. В претории Понтия Пилата римские солдаты делают из Христа посмешище: в данном случае Он олицетворяет всех беспомощных бедняков, на которых обрушивается злость и жестокость мира. «Се, человек», произносит, указывая на Иисуса, Пилат, и этот титул отныне будет относиться ко всем жителям земли, лишённым достоинства. На Кресте Голгофы, отметил о. Канталамесса, Христос – величайший человек на земле – становится «символом всего униженного и оскорблённого человечества», и именно в этом ключе было сочинено большинство духовных песен рабов Юга Америки, negro spirituals.

Самим фактом и способом Своего воплощения Сын Божий тейнейшим образом соединился с человечеством и стал одним из нищих: Он с полным правом мог утверждать, что всё, что делается нами для голодных, узников и изгнанников, делается для Него лично. Однако Страсти Христовы имеют не столько социальное значение, сколько духовное: «Эта Смерть искупила мир от греха, она принесла Божью любовь в самую дальнюю и мрачную точку, в которую человечество изгнало себя от Бога, то есть, убегая от Бога в смерть». Христос не только возвратил обездоленным достоинство, но и даровал им надежду. Евангелие неразрывно связывает смерть Иисуса с Его Воскресением, когда казнённый стал победителем, осуждённый – судьёй, а отверженный камень – краеугольным. Это был переход верующих от греха к благодати; Пасха – это великий праздник бедных, порабощённых и отверженных. Крест Иисуса Христа – это также призыв к обращению для богатых и власть имущих, потому что земные дни сочтены у каждого.

«Церковь получила мандат от своего Основателя стоять на стороне бедных и слабых, быть голосом тех, у кого нет голоса, и, слава Богу, именно этим она и занимается», — подчеркнул о. Канталамесса. Подобная миссия — не оставаться безразличными перед лицом неравенства и несправедливости – возложена также на всех верующих, ибо во всех религиях Бог неравнодушен к Своим детям.

В завершение своей проповеди священник-капуцин отметил, что уже через два дня мы услышим имя и увидим лик пострадавшего Праведника из пророчества Исайи, Раба Божьего, который стал Победителем: «Будем же бодрствовать и размышлять в ожидании», — подвел он итог.

