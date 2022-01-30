Слово Владыки Иосифа Верта на торжественной Мессе с обрядом рукоположения во пресвитеры диакона Сергея Петрова, 30 января 2022 года

Дорогие братья и сестры!

Мы сегодня являемся свидетелями чрезвычайно важного события в жизни нашей поместной Церкви: рождение служителя Церкви – священника. Событие не только важное, но и таинственное. Это событие отличается от всего другого, что мы знаем в этом мире.

Уже само призвание во священники является великой тайной. Господь в книге пророка Иеремии говорит: «прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя; пророком для народов поставил тебя» (Иер 1:5). Эти слова сегодня относятся и к нашему кандидату – к Сергею, пока ещё диакону. Прежде твоего рождения, Сергей, прежде сотворения мира, Господь Бог имел тебя в Своих планах, призвал тебя к святому служению, и сегодня это призвание принимает реальные формы; и это великая тайна Божьего проведения, misterium tremendum, тайна, перед которой человек трепещет!

В миру, в мирской жизни человек выбирает себе профессию, какую сам хочет, иногда её потом меняет. Священник не выбирает, а распознаёт своё призвание, распознаёт волю Бога и принимает решение: принять призыв Бога или отклонить его. Иеремия пытается бежать от призыва Господа: «О, Господи Боже! Я не умею говорить, ибо ещё молод» (Иер 1:6). Но Господь говорит ему: «Не бойся, ибо Я с тобою». Сегодня, в XXI веке, призванные часто пытаются бежать и находят очень благородные и благочестивые причины: «О, Господи, я не сумею этого исполнить, я недостоин такой высокой чести…». А Господу от нас нужно только одно: желание исполнить Его волю. Нужно только одно – желание исполнить волю Божию.

Сторонний наблюдатель может и не знать разницы между ‘профессией в миру’ и призванием человека Богом к особой миссии в Церкви. Бывает, что в Церковь обращается молодой, ещё невоцерковленный человек с вопросом: «Вот я хочу выучиться на священника, как это делается?». Такому желанию человека можно от всего сердца порадоваться; порадоваться, что есть ещё молодые люди, которые стремятся к высоким идеалам, готовые посвятить себя высоким целям. Но такого похвального желания недостаточно! Нужно, чтобы Господь Бог призвал к этому, как призвал пророка Иеремию, как призвал пророка Иону, как призвал Своих Апостолов две тысячи лет тому назад, как призвал Савла, как призывает и сегодня тех, кого Сам хочет. «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод» (Ин 15:16).

Дорогие, наш кандидат в пресвитеры Сергей сам хорошо знает обо всём этом. И знает не из книжек, а из опыта собственной жизни, из опыта тех лет, которые предшествовали сегодняшнему рукоположению. Это – и особые события в жизни, это – и открытие для себя Церкви, это – и годы в предсеминарии в Новосибирске, и в Высшей духовной семинарии в Санкт-Петербурге. Пройдя через все испытания, выдержав все сражения и экзамены, он стоит сегодня перед нами, стоит перед Господом и говорит: «Вот я, Господи, пошли меня».

В октябре прошлого года Папа Франциск созвал Церковь на Синод, и она вступила в процесс под девизом: «Ради синодальной Церкви: общение, участие и миссия». Этот плакат висит здесь уже с октября и напоминает нам о том, что мы сейчас находимся в процессе Синодального пути. Часто приходится слышать: а что это значит, что это такое? А это, дорогие, значит продолжение того пути, на который Церковь вступила на Втором Ватиканском Соборе шестьдесят лет тому назад. Это значит, что дело Иисуса Христа – проповедь Благой Вести всему творению – касается не только епископов, священников, но и каждого христианина. Это значит, что Церковь является духовной семьёй, где все члены находятся в живом общении друг с другом, и все принимают живое участие в жизни как отдельного человека, так и всей общины.

Дорогие, в последние дни ушедшего 2021 года в Нижневартовске от коронавируса скончался настоятель прихода отец Пётр. Это была трагедия для всех нас: в его лице я потерял не только священника, но и духовного сына, верные прихода вдруг ощутили себя духовными сиротами, для родных и близких отец Пётр был единственной опорой в жизни. Прихожане умоляли и требовали не оставить их без пастыря, и прислать хорошего священника, достойного преемника умершего настоятеля. Когда я решил направить в Нижневартовск священника из Кузбасса, и об этом узнала местная община в Кузбассе, я сразу же получил СМС: «Когда мы узнали о назначении нашего священника в другой приход, мы были как овцы, не имеющие пастыря!», и дальше в СМС: «И начинаешь тогда понимать и ценить священство»! В Евангелии сегодня мы слышали призыв Иисуса: «Жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Мф 9:37).

Сегодня в Преображенской епархии рождается новый священник. Если мы действительно часто молимся о духовных призваниях, если мы из глубины сердец молили Господа Бога о призваниях во священство в наше конкретное время, в нашей конкретной ситуации, то мы действительно причастны к сегодняшнему событию, и оно – наше событие, наше дело, и оно наполняет нас радостью и гордостью!

Дорогие! Священство в разные времена имело различный статус, я имею ввиду, оно по-разному воспринималось в Церкви, в обществе и в миру.

Вспомним, например, первые века христианства. Почти все Римские епископы, как уже и сами апостолы, умерли мученической смертью. И не только Римские Понтифики, но и многочисленные другие епископы, священники и диаконы отдали жизнь за Христа, Церковь, за паству. Гонители христиан хорошо усвоили слова: «поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Но подтвердились и другие слова: «кровь мучеников — это семя христианства».

Потом пришло и другое время, когда служители Церкви занимали далеко не последнюю нишу, не последнее место в обществе. Настоятель в деревенском приходе был самым уважаемым человеком и большим господином. Епископ в городе был часто и светским главой, и правителем той земли. Но это были не самые славные страницы в истории Церкви.

Лучше всего мы знаем и помним священников и их судьбы в двадцатом веке. «Мартиролог Католической Церкви в СССР» под редакцией отца Чаплицкого и исследования Осиповой «В язвах своих сокрой меня…» воссоздают страшные картины двадцатого века, когда словно вернулись те первые века христианства, и в первую очередь служители Церкви стали жертвой неслыханных гонений на веру. Но сегодня на этом фундаменте – на фундаменте мучеников XX века мы в России строим Церковь дальше, и упование на заступничество тех мучеников даёт нам надежду и уверенность.

Дорогой Сергей, дорогие братья и сёстры! Подумаем: как будет в истории называться и оцениваться период, в который мы сегодня живём? Какую нишу занимает, и будет занимать служитель Церкви? Это зависит от всех нас: от членов наших общин, от вашего желания действительно быть живой духовной семьёй, как этого хочет наш Господь Иисус Христос, Основатель и Глава нашей Церкви.

Дорогой Сергей, Господь Бог призвал тебя в Свои священники не в самое подходящее для этого время. Давно миновали те времена, когда священника носили, так сказать, на руках, целовали ему руки и говорили «отец, учитель», и он мог купаться в общем признании, уважении и славе.

Можно полагать и даже надеяться, что в годы твоей священнической жизни не будет таких преследований, как в первые века христианства, и как в XX веке, и прославиться тебе через мученичество тоже навряд ли удастся.

Храмы, в которых ты будешь служить, навряд ли будут переполнены верующим народом, как это бывало ещё полвека назад (или как это хотя бы сегодня у нас в кафедральном соборе), и ты даже такого религиозного утешения и удовлетворения не будешь иметь в своей священнической жизни.

Если ты избрал бы бизнес, ты мог бы стать миллионером, если пошёл бы в политику, мог бы стать президентом или хотя бы премьер-министром, а как избрал священство, то тебе ничего такого не светит. Не правда ли, перспектива не самая заманчивая, не самая многообещающая?

Дорогие, мы размышляли: как будет называться наше сегодняшнее время? И я нашел слово, ответ: ‘обмирщение’ – имя ему! Мы живём в период обмирщения, секуляризации! Но это, дорогой Сергей, дорогие братья и сёстры, дорогие собратья во священстве, это самое благоприятное время для священника, для христианина! Мир обмирщал, и сколько кругом работы, чтобы возродить веру в сердцах людей! Это не время, ‘которое нам можно проводить на диване’, говоря словами Папы Франциска.

Я вспоминаю священника-капуцина Томаса Гумпенберга в Актюбинске, в Казахстане, в конце XX века. Когда 80-летнему священнику прихожане говорили, чтобы он себя немного пощадил, чтобы он побольше отдыхал, старый священник отвечал: «Офицер умирает не в кровати, а верхом на боевом коне!».

Да, дорогие братья и сёстры! Время сегодня – это время действия, время молитвы, время стяжания святости! Это время, о котором великий богослов XX века Карл Ранер говорил: «Христианин будущего будет мистик, или его больше не будет».

И если ты готов, дорогой Сергей, принять этот вызов нашего времени, то приступим к твоему рукоположению…