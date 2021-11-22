Слово Преосвященного Иосифа Верта на Св. Мессе торжества Христа Царя Вселенной (Епархиальная Встреча Молодёжи)

Дорогие собратья в священническом и диаконском служении, дорогие прихожане Кафедрального собора, дорогая молодёжь, братья и сёстры во Христе!

Пилат сказал Иисусу: Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа моего.

Ты Царь? — Спросим и мы себя: Иисус мой Царь?

(Сестра Валентина украсила крест-распятие сегодня особым образом, чтобы помочь нам в нашем размышлении.)

И всё же через несколько минут после своего вопроса, Пилат умоет руки и скажет врагам Иисуса: делайте с Ним что хотите; и этим он, наместник Римского Цезаря, подписывает смертельный приговор Царю. Иисус будет распят на кресте и после трёх часов телесных и душевных мук Он умрёт как последний преступник.

Так Иисус мой Царь? Хорошенько подумай каждый из нас! Он не президент или премьер-министр сегодняшних времён, Он не победоносный полководец времён минувших. В своей земной жизни Он не имел, где голову приклонить. Царь на кресте!

Иисус мой Царь! И я сегодня здесь в этой моей жизни для того, чтобы представлять Царя моего, Который приглашал бедных и всеми покинутых, Который Сам о Себе говорил, что Он кроток и смирен сердцем, Который говорил всегда очень ясно… Всей своей жизнью я могу и должен представлять этого Царя. Не мой любимый святой из книжки «Жития святых», не сёстры Матери Терезы, не другие какие филантропы как доктор Гааз из Москвы 200 лет тому назад, а я, — христианин XXI-го века, — я должен сегодня представлять моего Царя и Господа. Представлять Его не хорошо написанным трактатом, а моей реальной жизнью; представлять Его всегда и везде, и быть Его свидетелем даже до края земли.

Дорогие братья и сёстры, дорогие поданные Иисуса Христа, Царя Вселенной!

В этом году Католическая Церковь в России отмечает 30 лет возрождения её структур. Я лично больше люблю другое название этому важному событию – и ещё некоторое время тому назад здесь висел плакат, на котором крупно было написано: «30 лет свободы веры».

Вы, дорогая молодёжь, уже все родились и живёте в свободе веры, и на собственном опыте не знаете, что значит несвобода веры. И слава Богу! За это нельзя переставать благодарить Бога. Но также нельзя и забывать те трагические времена. Как сегодня Церковь ещё помнит мучеников первых веков христианства, так и мы должны помнить мучеников ХХ века. На фундаменте мучеников мы строим сегодня Церковь дальше. Изучайте историю Церкви, читайте книги, ищите источники. Лучшее из всего – это, пожалуй, роман «Quо vadis» Сенкевича и множество его экранизаций, которые рассказывают именно о мучениках первых веков христианства. А о мучениках ХХ века вы можете многое узнать из документальной литературы, как например «Книга памяти» Юбилейного 2000 года и «В язвах Твоих сокрой меня» Ирины Осиповой.

Дорогая молодёжь! Вы надежда и будущее человечества и Церкви!

Папа Франциск часто говорит о молодёжи, часто обращается к вам. Недавно я услышал по радио Ватикана такую его фразу относительно молодёжи и Церкви: с молодёжью Церковь стоит, с молодёжью Церковь и падает. То есть, если молодежь будет сильная, то будет и Церковь сильная. Если молодежь будет слабая, то и Церковь будет слабая. Или ещё раньше Папа Римский призвал молодёжь оставить мягкие диваны и компьютерные игры, чтобы идти вперёд и оставить свой след.

10 октября этого года Папа Римский Франциск созвал Синод под девизом: «Ради синодальной Церкви: общение, встреча, миссия». Теперь висит этот новый плакат именно к этому Синоду.

Как стремительно меняется молодёжь, так и Церковь – по крайней мере её внешний облик – меняется во все времена. Если доктрина Церкви, учение Церкви остаётся всегда постоянной (вот уже 2000 лет мы читаем Апостольский Символ веры без изменений), то язык Церкви меняется постоянно. Меняются песнопения (хотя я очень люблю старые народные песнопения, может быть, оттого особенно, что они звучали в моём детстве), меняется литургическая жизнь Церкви, например, родные языки приходят на смену латинскому языку. И так далее, и тому подобное. Вот над этим процессом – чтобы говорить всему миру понятным языком – работал II Ватиканский собор 1962-1965 годов. И этот же процесс ведёт дальше нынешний Синод. Папа Франциск хочет, Церковь хочет, чтобы и молодёжь приняла активное участие в нём. Пусть и эта ваша встреча станет таким импульсом и разбудит в вас желание активнее участвовать в жизни Церкви, чтобы Церковь стала семьёй для всех её детей.

Вы сегодня будете в нашем Епархиальном центре имени епископа-исповедника Александра Хиры. Когда подниметесь на второй этаж у входа в курию обратите внимание на рисунок, который висит на стене. Его нарисовал мальчик из нашего католического прихода много лет тому назад. Сегодня он уже взрослый человек. И называется этот рисунок «Небесный Град Иерусалим». Небесный Иерусалим – это Церковь, которая начинается здесь на Земле как малое семя, со множеством слабостей и несовершенств, и получит своё завершение в вечности у Бога. Во время синодального пути пусть каждый из вас попробует нарисовать Церковь, как он Её видит или хотел бы видеть. Карандашом или красками, фотографиями или прозой и стихами. Постарайтесь отнестись к этому серьёзно и ответственно. Этого хочет Папа. Пусть эти ваши размышления о Церкви действительно позитивно повлияют на её развитие, на её путь через времена. И ориентируйтесь словами Папы Франциска, который призвал Церковь к Синоду «Ради синодальной Церкви: общение, встреча, миссия». Посылайте ваши размышления о Церкви вашим настоятелям, а ещё лучше второй экземпляр пошлите и мне, вашему епископу. И много молитесь, чтобы на пленарном заседании Синода в 2023 году епископы действительно могли бы сформулировать хорошие решения по укреплению и обновлению Церкви.

Дорогая молодёжь Преображенской епархии!

Желаю вам помощи Божией во всех ваших начинаниях. Пусть Господь Бог защитит вас особенно сегодня в это непростое время от козней коварного вируса. Но и сами будьте дисциплинированы. Передайте мои приветствия вашим родителям, близким и друзьям. И поделитесь вашими впечатлениями от молодёжной встречи в Новосибирске в ваших приходах и среди ваших друзей.



Новосибирск, Кафедральный собор Преображения Господня, 21 ноября 2021 года