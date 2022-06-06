Слово Папы Франциска перед молитвой Regina Caeli в Торжество Пятидесятницы, 5 июня 2022 года

Предваряя чтение молитвы «Царица Небесная» в праздник Пятидесятницы, Папа Франциск напомнил, что в этот день отмечается излияние Святого Духа на апостолов, которое произошло спустя 50 дней после Пасхи. Передает русская служба Vatican News.

«Иисус обещал это несколько раз, – пояснил Святейший Отец. – В чтении из Евангелия на сегодняшней литургии приводится одно из этих обещаний, когда Иисус сказал ученикам: ‘Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам’ (Ин 14, 26). Вот что делает Дух Божий: Он учит словам Христовым и напоминает о них. Давайте подумаем над этими двумя действиями: учить и напоминать, потому что именно так Он открывает путь Евангелию Иисуса к нашему сердцу».

Прежде всего, Святой Дух наставляет, помогая преодолевать некое расстояние, возникающее в опыте веры, продолжил Папа: «Может возникнуть впечатление, что между Евангелием и повседневной жизнью лежит непреодолимая пропасть: Иисус жил две тысячи лет назад, это были другие времена, другие ситуации, и поэтому Евангелие может показаться устаревшим, неподходящим для решения нужд и проблем сегодняшнего дня. Этот вопрос встает и перед нами: что может сказать Евангелие в век интернета, в век глобализации? Как его слово может повлиять на ситуацию?».

Святой Дух умеет преодолевать это расстояние, связывая учение Иисуса с каждой эпохой и каждым конкретным человеком, подчеркнул Папа: силой Святого Духа слова Христа оживают и в наши дни. Через Священное Писание Он говорит с нами и ориентирует нас в настоящем. Святой Дух не боится смены веков; напротив, Он делает верующих внимательными к проблемам и событиям своего времени, ибо когда Святой Дух учит, Он обновляет, сохраняя веру вечно молодой. В то время как мы рискуем превратить веру в музейный экспонат, отметил Папа, Святой Дух приводит ее в действие. Дух Божий не привязывает Себя к уходящим эпохам и модам, но привносит в сегодняшний день актуальность воскресшего, живого Иисуса.

Святой Дух помогает нам вспомнить и возвратить Евангелие в наше сердце, пояснил далее Папа. Дух. Так было и с апостолами: они много раз слушали Иисуса, но мало понимали; подобное происходит и с нами. Но с Пятидесятницы и далее, со Святым Духом, ученики вспоминают и понимают. Они принимают Его слова как сказанные специально для них и переходят от знания по памяти к живым, убежденным, радостным отношениям с Господом. Это совершает Святой Дух: от того, что когда-то было услышано, Он приводит нас к личному познанию Иисуса. Именно так Дух Божий изменяет нашу жизнь, гармонизируя наши мысли с видением Иисуса.

Без Святого Духа, напоминающего нам о Христе, вера лишается памяти, сказал Папа и предложил задуматься, не являемся ли мы христианами, лишёнными памяти, которые забывают любовь Иисуса и впадают в сомнения и страх всякий раз, когда случается какая-то неудача. «Средство от этого – призывать Святого Духа, – заключил Папа, – особенно в важные моменты, перед принятием трудных решений. Давайте возьмем Евангелие в руки и призовем Духа Божьего. Мы можем сказать так: ‘Приди, Дух Святой, напомни мне об Иисусе, просвети мое сердце’. Затем откроем Евангелие, неспешно прочитаем небольшой отрывок, и Святой Дух поможет ему говорить в нашей жизни».