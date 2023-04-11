Слово Папы Франциска перед молитвой Regina Caeli в Светлый понедельник, 10 апреля 2023 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Перед чтением молитвы Regina Caeli 10 апреля, в понедельник Октавы Пасхи, Святейший Отец размышлял над эпизодом встречи женщин с воскресшим Иисусом на рассвете пасхального дня. Передает русская служба Vatican News.

Это напоминание о том, что именно они, женщины-ученицы, первыми увидели и встретили Иисуса, пояснил Папа:

«Мы можем спросить себя: почему они? По очень простой причине: потому что они первыми пошли ко гробу. Как и все ученики, они тоже страдали от того, как, казалось, закончилась история Иисуса; но, в отличие от остальных, они не остались дома, парализованные печалью и страхом: рано утром, на восходе солнца, они пошли почтить тело Иисуса, принеся ароматические масла. Гробница была запечатана, и они недоумевали, кто мог отвалить камень (ср. Мк 16, 1-3). Но их желание выразить свою любовь преобладает над всем. Они не падают духом, они выходят из своих страхов и тоски. Это и есть путь к обретению Воскресшего».

Давайте вспомним сцену, описанную в Евангелии, предложил Папа: женщины приходят, видят пустую гробницу и «со страхом и радостью великою» бегут «возвестить ученикам Его» (Мф 28,8). И вот, когда они идут возвестить об этом, Иисус выходит им навстречу, отметил Святейший Отец. Господь приходит, когда мы Его провозглашаем. Вот чему учат нас женщины: Иисуса встречают, свидетельствуя о Нем.

Давайте рассмотрим пример, продолжил Папа:

«Когда мы получаем какую-то хорошую новость, например, о рождении ребенка, то первое, что мы делаем, — это делимся радостной вестью с друзьями. А рассказывая им, мы вновь переживаем эту радость. Так происходит, когда мы слышим добрые вести, но весть об Иисусе вызывает у нас бесконечно большую радость, ведь Он не просто добрая или даже лучшая весть в жизни, но сама жизнь, «воскресение и жизнь» (Ин 11, 25)».

Мы должны возвещать Его, не превращая наше свидетельство в пропаганду или прозелитизм, но с уважением и любовью, как самый прекрасный дар, которым можно поделиться, подчеркнул Святейший Отец.

Давайте вернемся к женщинам из Евангелия, сказал далее Папа:

«Гробница была запечатана камнем, и все же они пошли туда; целый город видел Иисуса на Кресте, и все же они пошли в город, чтобы объявить, что Он жив. Когда мы встречаем Иисуса, никакие препятствия не могут удержать нас от Его возглашения. Если же мы держим эту радость при себе, возможно, это потому, что мы еще не встретили Его по-настоящему».

Завершая размышление, Папа Франциск призвал задаться вопросом: когда мы в последний раз свидетельствовали об Иисусе? Что мы делаем для того, чтобы люди, которых мы встречаем, получали радость от Его провозглашения? Может ли кто-то, думая о нас, сказать: эти люди безмятежны, счастливы, добры, потому что они встретили Иисуса? Давайте попросим Богородицу помочь нам быть радостными глашатаями Евангелия».