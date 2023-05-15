Слово Папы Франциска перед молитвой Regina Caeli в 6-е воскресенье Пасхи, 14 мая 2023 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Божий Дух мягко исправляет наши ошибки, как верный друг, и одновременно защищает от ложных обвинений, подчеркнул Папа Франциск перед чтением молитвы Regina Caeli в VI воскресенье Пасхи. Передает русская служба Vatican News.

Комментируя Евангелие дня, в котором св. Иоанн приводит обещание Иисуса послать им ученикам «другого Утешителя, да пребудет с вами вовек», Папа напомнил, что Иисус называет Святого Духа «параклитом», что означает одновременно «утешитель и защитник».

«Это значит, что Святой Дух не оставляет нас одних. Он на нашей стороне, как адвокат, который помогает обвиняемому, находясь рядом с ним. Он подсказывает, как защититься от обвинителей. Не будем забывать, что главный обвинитель – это всегда дьявол, который подталкивает ко греху, вселяет в нас желание согрешить, сотворить зло. Давайте задумаемся над этими двумя аспектами: близостью Святого Духа к нам и Его помощью против того, кто нас обвиняет», – призвал Папа Франциск и подчеркнул, что Параклит никогда не покидает верующих:

«Святой Дух хочет оставаться с нами: Он не мимолетный гость, который наносит визит вежливости. Это спутник, постоянно присутствующий в нашей жизни. Он – Дух и желает обитать в нашей душе. Он терпелив и пребывает с нами даже тогда, когда мы падаем. Он остается, ибо действительно любит нас. Он не притворяется, что любит нас, чтобы потом оставить одних в трудной ситуации. Нет. Он верный, Он прозрачный, Он настоящий».

Близость Святого Духа проявляется и в том, что, когда мы оказываемся в трудном положении, Он утешает, принося Божье прощение и силу. Он с большое деликатностью показывает нам наши ошибки и исправляет: в Его голосе, обращенному к сердцу, всегда присутствует нежность и тепло любви, пояснил Папа Франциск:

«Конечно, Дух-Параклит требователен, ибо Он – настоящий и верный друг, который ничего не скрывает, но подсказывает, что изменить и как расти. Однако, исправляя нас, Он никогда не унижает и не обескураживает; напротив, вселяет уверенность в том, что с Богом мы всегда можем преуспеть. Это и есть Его близость».

Святейший Отец отметил, что Дух-Параклит – это верный защитник, хранящий от тех, кто нас обвиняет, даже «от нас самих, когда мы не любим себя и не прощаем себя, возможно, даже заходя так далеко, что называем себя никчемными неудачниками». Святой Дух защищает нас «от мира, который отвергает всех, кто не отвечает его схемам и моделям; от дьявола, ‘обвинителя’ по своей сути, вносящего раздоры и делающего все, чтобы заставить людей почувствовать себя неспособными и несчастными».

Святой Дух, подчеркнул Епископ Рима, подсказывает, как именно нужно отвечать обвинителю:

«Он припоминает слова Евангелия и тем самым помогает ответить на обвинения лукавого не нашими собственными словами, а словами Господа. Прежде всего Он напоминает, что Христос всегда говорил об Отце Небесном, открыл нам Его и явил Его любовь к нам, Его детям. Призывая Святого Духа, мы учимся принимать и помнить самое важное в жизни: <…> мы – возлюбленные чада Божьи. Это самая важная истина, и Святой Дух напоминает об этом».

Завершая размышление, Папа Франциск предложил верующим задаться вопросами: призываем ли мы Святого Духа, часто ли молимся Ему, не забываем ли о Нем, внимаем ли Его голосу, когда Он ободряет или исправляет нас? Помним ли, что каждый из нас является возлюбленным чадом Божиим?

«Пресвятая Богородица да соделает нас послушными гласу Святого Духа и чуткими к Его присутствию», – воззвал Папа Франциск.