Слово Папы Франциска перед молитвой Angelus в праздник Успения, 15 августа 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

В полдень 15 августа, предваряя чтение молитвы «Ангел Господень» в праздник Успения Пресвятой Девы Марии, Папа Франциск отметил, что человеческая жизнь – это паломничество, которое день за днем ведет людей к встрече с Господом. Передает русская служба Vatican News.

Размышляя над библейской сценой, в которой евангелист Лука описывает встречу Пресвятой Девы с Елисаветой, Святейший Отец подчеркнул, что весть, полученная от ангела, не ставит Марию выше других и не дарит неких привилегий, а, напротив, является призывом покинуть дом: Пресвятая Дева отправляется в путь, чтобы поделиться радостью и служить Своей родственнице, которая сейчас особо нуждается в Ней. «Это первое путешествие, по сути, является метафорой всей Ее жизни, ибо с этого момента Мария всегда будет находиться в пути, следуя за Иисусом как ученица», – отметил Папа Франциск.

Земное паломничество Пресвятой Богородицы завершается Успением, ее вознесением телом и душой на небеса, где она вместе со своим Сыном вкушает радость вечной жизни, продолжил Папа и призвал видеть в Деве Марии не безжизненную восковую статую, а живого человека, «сестру в потертых сандалиях, изможденную и усталую» из-за трудностей пути, который она проделала, следуя за Господом и идя навстречу братьям, завершив затем этот путь во славе небесной.

Завершая размышление, Епископ Рима подчеркнул, что Пресвятая Дева Мария предшествует верующим на пути к Богу. Она напоминает всем христианам, что и наша жизнь – это постоянное путешествие, цель которого – окончательная встреча с Господом. «Вознесём молитвы Пресвятой Богородице, дабы она помогла нам в пути, ведущем к встрече с Господом», – воззвал Святейший Отец.