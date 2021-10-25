Слово Папы Франциска перед молитвой Angelus в 30-е Рядовое воскресенье

В воскресенье 24 октября перед чтением молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск посвятил свои размышления чудесному исцелению слепого, о котором говорится в Евангелии от Марка (Мк 10,46-52). Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Выходя из Иерихона, Иисус дарит зрение слепорожденному Вартимею, просящему милостыню на обочине дороги, сказал Папа: «Это важная встреча, последняя перед входом Господа в Иерусалим на Пасху. Вартимей потерял зрение, но не голос! Поэтому, услышав, что Иисус вот-вот пройдет мимо, он начал громко кричать вновь и вновь: ‘Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!’. Ученики и толпа, раздраженные его криками, пытаются заставить его замолчать, но он кричит еще громче: ‘Сын Давидов, помилуй меня!’». Господь услышал его крик и сразу же остановился: Бог всегда слышит вопль бедного, Он расслышал в вопле Вартимея голос веры, которая не боится настаивать, стучаться в сердце Бога. Именно это привело к чуду прозрения, как сказал Сам Иисус: «Вера твоя спасла тебя» (Мк 10,52).

Вера Вартимея выражена в его необычной молитве. Прежде всего, он называет Господа «Сыном Давидовым», признавая тем самым в Нем Мессию – Царя, пришедшего в мир. Вартимей доверительно называет Его по имени – Иисусом – не испытывая робости и не держа дистанцию. От всего сердца он взывает к Богу, вопия о своей драме: «Помилуй меня». Но в этой молитве слепой просит у Господа не милостыни в виде нескольких жалких монет как это обычно делают нищие: «Отнюдь. У Того, Кто может сделать всё, он и просит всего. У людей он просит мелочи, а у Иисуса, Который может всё, он просит всего: ‘Сжалься надо мной, сжалься над всем, что я собой представляю’. Он не просит милостыни, но представляет всего себя: он просит милосердия к себе, к своей жизни. Это не маленькая просьба, но она прекрасна, ибо взывает к Божьему милосердию, к Божьей нежности».

В своей мольбе Вартимей немногословен: он выражает суть проблемы и вверяет себя Божьей любви, открывая Господу сердце, полное ран, разбитых мечтаний, унижений, ошибок и угрызений совести. Вартимей молился сердцем, подчеркнул Папа Франциск, и в связи с этим призвал задуматься о том, что представляет собой наша молитва, насколько она смела и настойчива. Прося о чём-либо Господа, открываем ли мы Ему свое сердце, по примеру Вартимея вверяя Ему историю своей жизни, свои раны, унижения, разбитые мечты, ошибки и раскаяние? Если вера жива, то и молитва искренна: она не выпрашивает копейки, не сводится к сиюминутным потребностям. Вартимей – великий наставник молитвы – преподает нам урок: Иисус может сделать всё, и Его нужно просить обо всём. Да будет настойчивая и смелая вера Вартимея примером для всех нас, сказал в заключение Папа Франциск.