Слово Папы Франциска перед молитвой Angelus, 4 июня 2023 года, Ватикан, площадь Святого Петра

4 июня, перед чтением молитвы «Ангел Господень» в праздник Пресвятой Троицы, Папа Франциск прокомментировал воскресное Евангелие, в котором приводится диалог Иисуса с Никодимом (см. Ин 3,16-18). Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец напомнил, что Никодим был членом синедриона; почитая тайну Бога, он признал в Иисусе Божественного учителя и тайно, ночью, пошел поговорить с Ним.

«Иисус слушает его и понимает, что этот человек находится в процессе поиска. Поэтому сначала Он удивляет его заявлением, что для входа в Царство Божье нужно родиться заново, а затем открывает суть тайны, говоря, что Бог так возлюбил человечество, что послал в мир Своего Сына. Иисус, Сын, говорит нам об Отце и Его безмерной любви».

Размышляя о тайне Небесного Отца и Его безмерной любви, Папа Франциск представил образ семьи, который уточняет наше представление о Боге:

«Само слово ‘Бог’ предполагает для нас единичную, величественную и далекую реальность; когда же мы говорим об Отце и Сыне, это вызывает у нас в воображении образ дома. Да, мы можем думать о Боге через образ семьи, собравшейся за столом, где каждый делится происходящим в своей жизни. Более того, стол, алтарь трапезы, – это символ, с помощью которого на некоторых иконах представлена Пресвятая Троица. Этот образ говорит нам о Боге единства. Отец, Сын и Святой Дух – это общение».

Речь идёт не просто об иллюстрации, отметил Папа:

«Это реальность, ибо Святой Дух, Которого Отец через Иисуса вдохнул в наши сердца (см. Гал 4,6), помогает нам вкусить, испытать присутствие всегда близкого, сострадательного и нежного Бога. Святой Дух поступает с нами как Иисус с Никодимом: Он вводит нас в тайну нового рождения, рождения к вере, христианской жизни, Он открывает сердце Отца и делает нас причастниками жизни Самого Бога».

Участие в жизни Бога, продолжил Епископ Рима, является приглашением сесть за стол с Богом, чтобы разделить Его любовь. Именно это происходит на каждой Святой Мессе, при алтаре евхаристической трапезы, где Иисус предлагает Себя Отцу за нас, отметил Папа:

«Наш Бог – это общение любви: так нам открыл Его Иисус. Знаете ли вы, что станет верным напоминанием об этом? Простейший жест, которому мы научились в детстве: крестное знамение. Совершая крестное знамение, воспроизводя на себе крест, мы вспоминаем, как сильно Бог нас возлюбил, вплоть до того, что отдал за нас Свою жизнь. Мы повторяем себе, что Его любовь охватывает нас полностью, сверху донизу, слева направо, как объятие, которое никогда не покидает. В то же время мы обязуемся свидетельствовать о Боге-любви, способствуя единству во имя Его».

В конце обращения Епископ Рима предложил верующим задаться вопросами:

«Свидетельствуем ли мы о Боге-любви или же Бог-любовь стал для нас настолько известным и привычным, что больше не волнует и не побуждает к жизни? Если Бог есть любовь, свидетельствуют ли об этом наши общины? Умеют ли они любить? Похожи ли они на семьи? Всегда ли у нас открыта дверь? Умеем ли мы принимать всех, я подчеркиваю, — всех, как братьев и сестер? Предлагаем ли мы всем пищу Божьего прощения и вино евангельской радости? <…> Бог есть любовь, Бог есть Отец, Сын и Святой Дух, и Он отдал Свою жизнь за нас, поэтому мы и совершаем крестное знамение».