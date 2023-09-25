Слово Папы Франциска перед молитвой Angelus, 24 сентября 2023 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Перед чтением молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 24 сентября Святейший Отец размышлял над притчей о хозяине виноградника и наемных работниках (Мф 20, 1-16). Передает русская служба Vatican News.

Эта притча, в которой все работники получали одинаковую плату независимо от того, кто сколько трудился, — не о критериях оплаты труда, а о том, что Бог не подсчитывает наши заслуги, а любит нас как детей, подчеркнул Папа.

В этой истории обращают на себя внимание два Божественных действия: во-первых, Бог выходит во всякое время, чтобы позвать нас; во-вторых, Он платит всем одной и той же «монетой», пояснил Папа. В притче говорится, что на протяжении всего дня хозяин выходил из дома много раз, чтобы искать тех, кого еще никто не нанял.

«Таким образом, мы видим, что трудятся не только люди, но и прежде всего Бог, Который работает весь день без устали. Таков Бог: Он не ждет, пока мы сами приложим усилия, не проводит экспертизу, чтобы оценить наши достоинства прежде, чем нас искать, не опускает рук, если мы запоздали с ответом; напротив, Он Сам проявляет инициативу и в Иисусе «выходит» к нам, чтобы явить нам Свою любовь».

Для Бога никогда не бывает поздно, продолжил Святейший Отец:

«Он всегда ищет и ждет нас. Давайте не забывать об этом: Господь всегда ищет и ждет нас, всегда! Именно потому, что Он так щедр сердцем, Бог платит всем одной и той же «монетой» — Своей любовью».

В этом и заключается высший смысл притчи, продолжил Папа: работникам последнего часа платят, как первым, потому что справедливость Бога совершенна. Человеческая справедливость руководствуется принципом «каждому воздается по заслугам», в то время как Божья справедливость не измеряет любовь на весах наших достижений, успехов или неудач: Бог просто любит нас, любит за то, что мы дети, и Он делает это с безусловной любовью.

Иногда мы рискуем вступить в своего рода меркантильные отношения с Богом, делая ставку больше на наши умения, чем на Его щедроты и милости, отметил далее Святейший Отец, констатировав, что порой даже служители Церкви, вместо того чтобы выйти на улицу в любое время дня и протянуть руку помощи каждому, ведут себя высокомерно по отношению к так называемым «дальним», не задумываясь о том, что Бог любит и их той же любовью, что и нас. В наших отношениях в социуме мы чаще всего руководствуемся расчетом, стараемся дать не больше того, что получаем, забывая, что делать добро нужно бескорыстно, а дарить любовь с щедрым сердцем. Задумаемся об этом, призвал Папа.

Святейший Отец завершил свое размышление молитвой, обратившись к заступничеству Девы Марии. «Пресвятая Богородица да поможет нам обратиться к Божьей мере — мере безграничной любви», — воззвал Папа.