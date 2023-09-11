Слово Папы Франциска перед молитвой Angelus, 10 сентября 2023 года, Ватикан, площадь Святого Петра

«Сегодня Евангелие говорит нам о братском порицании (см. Мф 18,15-20), которое является одним из высших проявлений любви и одновременно одним из самых требовательных, потому что вразумлять других нелегко. Если брат по вере обидел тебя, помоги ему без злобы, поправь его», – сказал Папа, предваряя чтение молитвы «Ангел Господень» 10 сентября. Передает русская служба Vatican News.

Нередко нашим первым шагом являются сплетни о человеке, вместо того чтобы напрямую и наедине с ним побеседовать. Такое поведение не угодно Богу, подчеркнул Святейший Отец, напомнив, что «сплетни – это для жизни людей и общества»: они приводят к раздорам, страданиям и скандалам, никогда не помогают совершенствоваться и расти, а, скорее, по словам святого Бернара Клервоского, ведут к гибели и разрушению.

Папа отметил, что Христос предлагает лучший путь, когда мы пострадали от кого-то: «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Говорите друг с другом «с глазу на глаз», дабы помочь собеседнику осознать свою вину, призвал Папа:

«Делайте это для их же блага, преодолевая стыд и находя истинное мужество, которое состоит в том, чтобы не клеветать, но сказать им в лицо с кротостью и мягкостью».

Если после откровенного разговора человек не исправляется, можно обратиться за помощью к другим, но не к тем, кто сплетничает, а к тем, кто «искренне хочет протянуть руку помощи заблуждающемуся брату или сестре». Если даже после этих двух первых шагов изменений не произошло, то следует обратиться к общине, но не для того, чтобы предать человека позору или публично пристыдить, но чтобы «общими усилиями помочь ему измениться», пояснил Папа:

«Указывать на человека пальцем нехорошо; тем более что это часто затрудняет признание им своей ошибки. Община должна дать почувствовать оступившемуся, что, осуждая его ошибку, она находится рядом с ним с молитвой и лаской, в постоянной готовности простить, понять и помочь начать все сначала».

Папа Франциск призвал верующих задуматься, как они относятся к своим обидчикам: держат в себе обиду, говорят о ней за их спинами или пытаются поговорить с этим человеком? Молятся ли за него, просят ли помощи, чтобы сделать добро? Всё ли делают наши общины для помощи оступившимся, чтобы те могли подняться и начать новую жизнь?

В конце обращения Епископ Рима воззвал к Пресвятой Деве Марии, дабы она помогла всем встать на путь добра в отношениях с ближними.