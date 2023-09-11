Слово Папы Франциска перед молитвой Angelus, 10 сентября 2023 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Слово Папы Франциска перед молитвой Angelus, 10 сентября 2023 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Сентябрь 11, 2023

«Сегодня говорит нам о братском порицании (см. Мф 18,15-20), которое является одним из высших проявлений любви и одновременно одним из самых требовательных, потому что вразумлять других нелегко. Если брат по вере обидел тебя, помоги ему без злобы, поправь его», – сказал Папа, предваряя чтение молитвы «» 10 сентября. Передает русская служба Vatican News.

Нередко нашим первым шагом являются сплетни о человеке, вместо того чтобы напрямую и наедине с ним побеседовать. Такое поведение не угодно Богу, подчеркнул Святейший Отец, напомнив, что «сплетни – это для жизни людей и общества»: они приводят к раздорам, страданиям и скандалам, никогда не помогают совершенствоваться и расти, а, скорее, по словам святого Бернара Клервоского, ведут к гибели и разрушению.

Папа отметил, что Христос предлагает лучший путь, когда мы пострадали от кого-то: «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Говорите друг с другом «с глазу на глаз», дабы помочь собеседнику осознать свою вину, призвал Папа:

«Делайте это для их же блага, преодолевая стыд и находя истинное мужество, которое состоит в том, чтобы не клеветать, но сказать им в лицо с кротостью и мягкостью».

Если после откровенного разговора человек не исправляется, можно обратиться за помощью к другим, но не к тем, кто сплетничает, а к тем, кто «искренне хочет протянуть руку помощи заблуждающемуся брату или сестре». Если даже после этих двух первых шагов изменений не произошло, то следует обратиться к общине, но не для того, чтобы предать человека позору или публично пристыдить, но чтобы «общими усилиями помочь ему измениться», пояснил Папа:

«Указывать на человека пальцем нехорошо; тем более что это часто затрудняет признание им своей ошибки. Община должна дать почувствовать оступившемуся, что, осуждая его ошибку, она находится рядом с ним с молитвой и лаской, в постоянной готовности простить, понять и помочь начать все сначала».

призвал верующих задуматься, как они относятся к своим обидчикам: держат в себе обиду, говорят о ней за их спинами или пытаются поговорить с этим человеком? Молятся ли за него, просят ли помощи, чтобы сделать добро? Всё ли делают наши общины для помощи оступившимся, чтобы те могли подняться и начать новую жизнь?

В конце обращения Епископ Рима воззвал к Пресвятой Деве Марии, дабы она помогла всем встать на путь добра в отношениях с ближними.

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