Слово Папы Франциска перед молитвой Ангел Господень в Торжество Святейшего Тела и Крови Христовых, 19 июня 2022 года

Предваряя чтение молитвы Angelus в торжество Corpus Christi, Папа отметил, что, принимая с верой Таинство Евхаристии, человек не только питается Иисусом, но и насыщается Его присутствием. Передает русская служба Vatican News.

«Сегодня в Италии и других странах празднуется торжество Святейшего Тела и Крови Христовых, – напомнил Папа. – Евхаристия, установленная на Тайной вечере, была как бы точкой прибытия в путешествии, которое Иисус предвозвестил определенными знамениями, особенно умножением хлебов, описанным в Евангелии сегодняшней литургии (ср. Лк 9, 11б-17). Иисус заботится о большой толпе, которая последовала за Ним, чтобы услышать Его слово и получить избавление от различных бед. Он благословляет пять хлебов и две рыбы, разламывает их на куски, ученики раздают их, и «насытились все» (Лк 9, 17), говорит Евангелие. В Евхаристии каждый может испытать эту любящую и конкретную заботу Господа. Тот, кто с верой принимает Тело и Кровь Христа, не только ест, но и насыщается. Есть и насыщаться – это две фундаментальные потребности, которые удовлетворяются в Евхаристии».

Далее Папа в своем размышлении остановился на двух этих потребностях: «»Все они ели», – пишет святой Лука. На исходе дня ученики советуют Иисусу отпустить толпу, чтобы люди могли пойти и поискать себе пищи. Но Учитель хочет позаботиться и об этом: тем, кто слушал Его, Он хочет дать и пищу». Иисус совершает это чудо умножения хлебов и рыб не в яркой и зрелищной манере, а почти тайно, как на бракосочетании в Кане, отметил Папа: хлеб увеличивается, переходя из рук в руки. Принимая этот хлеб, толпа понимает, что Иисус заботится обо всем: «Это Господь, присутствующий в Евхаристии: Он призывает нас стать гражданами Небес, но в то же время Он принимает во внимание путь, который мы должны пройти здесь, на земле. Если у нас мало хлеба, Он знает об этом и заботится».

Иногда есть риск воспринимать Евхаристию как нечто абстрактное и далекое от трудностей повседневной жизни, продолжил Святейший Отец. На самом же деле Господь принимает близко к сердцу все наши нужды, начиная с самых простых. Он хочет показать пример ученикам, сказав, чтобы они сами дали есть (ср. ст. 13) тем людям, которые слушали Его в течение дня. «Искренность нашего поклонения Евхаристии находит свое подтверждение, когда мы заботимся о ближнем, как это делает Иисус: вокруг нас есть голод по пище, но также и по общению, есть голод по утешению, по дружбе, по хорошему настроению, есть голод по вниманию, есть голод по благовестию. Именно это мы находим в евхаристическом хлебе: внимание Христа к нашим нуждам и приглашение делать то же самое для окружающих нас людей. Мы должны есть и давать пищу другим».

Нужно есть и важно при этом насытиться, зная, что пищу дает нам Иисус, продолжил Святейший Отец: «В Теле и Крови Христа мы находим Его присутствие, Его жизнь, отданную за каждого из нас. Он не просто дает нам помощь, чтобы идти дальше, Он дает нам самого себя: Он становится нашим попутчиком, Он входит в наши дела, избавляет нас от одиночества, восстанавливая смысл и воодушевляя. Именно это насыщает нас, – когда Господь придает смысл нашей жизни, нашим блужданиям во мраке и сомнениям: Он видит смысл, и этот смысл, который Господь дарует нам, насыщает нас, это дает нам то «большее», чего все мы ищем, то есть присутствие Господа. Потому что в тепле Его присутствия наша жизнь меняется: без Него она была бы поистине серой. Поклоняясь Телу и Крови Христа, давайте попросим Его всем сердцем: «Господи, дай мне хлеб насущный, дабы жить дальше, Господи, насыти меня Своим присутствием!»».