Слово Папы Франциска перед молитвой Ангел Господень в Торжество Пресвятой Троицы, 12 июня 2022 года

Предваряя чтение молитвы Angelus в праздник Пресвятой Троицы, Папа Франциск подчеркнул, что любить – это не только желать кому-то добра и делать добро, но прежде всего быть открытыми к другим, принимать их и уступать им: «Это, в сущности, и означает любить». Передает русская служба Vatican News.

Комментируя евангельское чтение дня, Папа напомнил, что в этом отрывке Иисус показывает ученикам две другие Божественные Ипостаси, – Отца и Святого Духа. О Святом Духе Он говорит: «Не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмёт и возвестит вам». Затем, говоря об Отце, Христос поясняет: «Все, что имеет Отец, есть Мое» (Ин 16,14-15). Святой Дух говорит не о Себе – Он возвещает Иисуса и открывает Отца. Небесный Отец – источник всего сущего – отдает Своему Сыну все, чем обладает: Он ничего не оставляет Себе и отдает всего Себя Сыну. Это – щедрость, когда один открыт для другого, подчеркнул Папа и предложил посмотреть на себя, на то, о чем мы говорим и чем обладаем.

«Нам всегда хочется, чтобы о нас говорили хорошо, а сами мы только и говорим, что о себе, о своих делах и проблемах. Какое разительное отличие от Святого Духа, Который говорит, возвещая других, Отца, Сына! Что касается того, чем мы обладаем, то как же ревниво мы храним это и как нам трудно делиться с другими, даже с теми, у кого нет самого насущного! На словах это просто, но сделать это очень сложно».

Вот почему празднование Пресвятой Троицы – это не столько упражнение в богословии, сколько революция в нашем образе жизни, пояснил далее Святейший Отец: «Бог, в Котором каждая Его Ипостась живет для другой в непрерывных отношениях, а не для себя, побуждает нас жить с другими и для других, – с открытостью. Сегодня мы можем спросить себя, отражает ли наша жизнь Бога, в Которого мы верим: мы, исповедующие веру в Бога Отца и Сына и Святого Духа, действительно ли верим, что нам нужны другие, что мы должны отдавать себя другим, служить им?

О Триедином Боге следует свидетельствовать делами. Бога, Творца жизни, мы постигаем не столько через книги, сколько через свидетельство жизни. Тот, Кто, как пишет евангелист Иоанн, «есть любовь» (1 Ин 4,16), открывает Себя через любовь, продолжил Папа, пояснив, что некоторые отблески Бога-Любви мы можем увидеть в добрых, щедрых, кротких людях, которые нам встречаются на пути, в том, как они думают и действуют.

«Чтобы лучше понять значение любви, давайте вспомним имена Божественных Лиц, которые мы всегда произносим, совершая крестное знамение», – продолжил Папа: каждое из этих Имен подразумевает присутствие двух других. Отец, например, не был бы Отцом без Сына; точно так же и Сына невозможно представить отдельно, Он всегда – Сын Отца. А Святой Дух, в свою очередь, есть Дух Отца и Сына.

Завершая размышление, Епископ Рима сказал: «Пресвятая Троица учит нас, что человек не может существовать без других людей. Мы не острова, мы находимся в мире, чтобы жить по образу и подобию Божьему: быть открытыми, нуждаться в других и в том, чтобы помогать другим. Поэтому давайте зададим себе последний вопрос: являемся ли мы в повседневной жизни отражением Троицы? Остается ли крестное знамение, которое мы совершаем каждый день, просто жестом или же оно определяет наши слова, встречи, реакции, суждения, прощение? Да поможет нам Пресвятая Богородица, дочь Отца, матерь Сына и супруга Святого Духа, принять и засвидетельствовать в нашей жизни тайну Бога-Любви», – вознес молитву Папа Франциск.