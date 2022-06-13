Слово Папы Франциска перед молитвой Ангел Господень в Торжество Пресвятой Троицы, 12 июня 2022 года

Слово Папы Франциска перед молитвой Ангел Господень в Торжество Пресвятой Троицы, 12 июня 2022 года

Июнь 13, 2022

Предваряя чтение молитвы в праздник Пресвятой Троицы, подчеркнул, что любить – это не только желать кому-то добра и делать добро, но прежде всего быть открытыми к другим, принимать их и уступать им: «Это, в сущности, и означает любить». Передает русская служба Vatican News.

Комментируя евангельское чтение дня, Папа напомнил, что в этом отрывке Иисус показывает ученикам две другие , – Отца и Святого Духа. О Святом Духе Он говорит: «Не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмёт и возвестит вам». Затем, говоря об Отце, Христос поясняет: «Все, что имеет Отец, есть Мое» (Ин 16,14-15). говорит не о Себе – Он возвещает Иисуса и открывает Отца. Небесный Отец – источник всего сущего – отдает Своему Сыну все, чем обладает: Он ничего не оставляет Себе и отдает всего Себя Сыну. Это – щедрость, когда один открыт для другого, подчеркнул Папа и предложил посмотреть на себя, на то, о чем мы говорим и чем обладаем.

«Нам всегда хочется, чтобы о нас говорили хорошо, а сами мы только и говорим, что о себе, о своих делах и проблемах. Какое разительное отличие от Святого Духа, Который говорит, возвещая других, Отца, Сына! Что касается того, чем мы обладаем, то как же ревниво мы храним это и как нам трудно делиться с другими, даже с теми, у кого нет самого насущного! На словах это просто, но сделать это очень сложно».

Вот почему празднование Пресвятой Троицы – это не столько упражнение в богословии, сколько революция в нашем образе жизни, пояснил далее Святейший Отец: «Бог, в Котором каждая Его Ипостась живет для другой в непрерывных отношениях, а не для себя, побуждает нас жить с другими и для других, – с открытостью. Сегодня мы можем спросить себя, отражает ли наша жизнь Бога, в Которого мы верим: мы, исповедующие веру в Бога Отца и Сына и Святого Духа, действительно ли верим, что нам нужны другие, что мы должны отдавать себя другим, служить им?

О Триедином Боге следует свидетельствовать делами. Бога, Творца жизни, мы постигаем не столько через книги, сколько через свидетельство жизни. Тот, Кто, как пишет евангелист Иоанн, «есть » (1 Ин 4,16), открывает Себя через , продолжил Папа, пояснив, что некоторые отблески Бога-Любви мы можем увидеть в добрых, щедрых, кротких людях, которые нам встречаются на пути, в том, как они думают и действуют.

«Чтобы лучше понять значение любви, давайте вспомним имена Божественных Лиц, которые мы всегда произносим, совершая крестное знамение», – продолжил Папа: каждое из этих Имен подразумевает присутствие двух других. Отец, например, не был бы Отцом без Сына; точно так же и Сына невозможно представить отдельно, Он всегда – Сын Отца. А Святой Дух, в свою очередь, есть Дух Отца и Сына.

Завершая размышление, Епископ Рима сказал: « учит нас, что человек не может существовать без других людей. Мы не острова, мы находимся в мире, чтобы жить по образу и подобию Божьему: быть открытыми, нуждаться в других и в том, чтобы помогать другим. Поэтому давайте зададим себе последний вопрос: являемся ли мы в повседневной жизни отражением Троицы? Остается ли крестное знамение, которое мы совершаем каждый день, просто жестом или же оно определяет наши слова, встречи, реакции, суждения, прощение? Да поможет нам , дочь Отца, матерь Сына и супруга Святого Духа, принять и засвидетельствовать в нашей жизни тайну Бога-Любви», – вознес молитву Папа Франциск.

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