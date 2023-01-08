Слово Папы Франциска перед молитвой Ангел Господень в праздник Крещения Господня, 8 января 2023 года

В полдень 8 января, в праздник Крещения Господня, Папа Франциск обратился к верующим по случаю молитвы Angelus, прокомментировав евангельское чтение от святого Матфея: Иисус принимает крещение от Иоанна Предтечи (Мф 3,13-17). Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима отметил, что на берегу Иордана люди смиренно каялись в грехах и обращались в Богу; поэтому удивительно, что безгрешный Сын Божий сделал такой выбор. Господь объясняет Иоанну: «Так надлежит нам исполнить всякую правду» (ст. 15).

Крестившись, Иисус открывает миру правду Божью, подчеркнул Папа, отметив, что нередко мы имеем узкое представление о справедливости и полагаем, что речь идёт о расплате за содеянное зло. Однако целью Божьей справедливости является «не осуждение виновного, а его спасение, возрождение и оправдание». Такая справедливость исходит из любви, «из недр сострадания и милосердия Бога», Отца, переживающего, когда нас угнетает зло и мы падаем под тяжестью греха и слабости. На берегу Иордана Господь открывает смысл Своей миссии: Он пришел, чтобы исполнить Божественную правду, то есть спасти грешников, взяв на Себя грех всего мира. Истинная Божья справедливость – это любовь, которая «входит в нашу тьму, чтобы принести свет».

Папа Франциск процитировал Бенедикта XVI: «Бог восхотел спасти нас, сойдя на самое дно бездны смерти, чтобы каждый человек – даже тот, кто пал так низко, что уже не видит небес, – мог найти руку Бога, ухватиться за неё и подняться из тьмы, увидеть свет, ради которого он был создан» (Проповедь 13 января 2008 г.).

По словам Святейшего Отца, христиане призваны осуществлять такую же справедливость в отношениях с ближними, в Церкви и в обществе: не судить, разделяя людей на хороших и плохих, но с милосердием разделять их страдания и слабости, чтобы помочь им подняться. «Не делить людей, а делиться с ними», – подчеркнул Папа Франциск и призвал верующих подражать Иисусу: «Нести бремена друг друга, смотреть друг на друга с состраданием, помогать друг другу».

В конце обращения Епископ Рима вознёс молитву Пресвятой Деве Марии: «Родив Иисуса, она погрузила Его в нашу бренность, чтобы мы снова обрели жизнь».