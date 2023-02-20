Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 7-е воскресенье Рядового времени, 19 февраля 2023 года, площадь Святого Петра

«Господь предлагает выйти из логики выгоды и не измерять любовь на весах расчетов и удобства. Он призывает не отвечать злом на зло, но осмелиться делать добро, рисковать, отдавая, даже если мы получаем мало или ничего взамен», – призвал Папа в своем обращении перед молитвой Angelus в воскресенье 19 февраля 2023 года. Передает русская служба Vatican News.

Комментируя слова Иисуса из Евангелия седьмого воскресенья рядового времени, Святейший Отец отметил, что они могут показаться слишком требовательными и парадоксальными, поскольку Господь призывает подставить другую щеку и любить даже врагов:

«Для нас нормально любить тех, кто любит нас, и дружить с теми, кто является нашими друзьями, но Иисус провоцирует нас, говоря: если вы поступаете таким образом, то ‘что особенного делаете’? Что необычного вы делаете? Именно на это я хотел бы обратить ваше внимание сегодня».

По словам Папы, «особенное» выходит за рамки «обычного», оно превосходит повседневную практику и расчеты, продиктованные благоразумием.

«Боясь не получить взаимности или слишком сильно открыться и затем разочароваться, мы предпочитаем любить только тех, кто любит нас; делать добро лишь тем, кто добр к нам; быть щедрыми только с теми, кто может нам отплатить. Тем, кто плохо к нам относится, мы отвечаем той же монетой, оставаясь таким образом в неком равновесии».

Но Господь предупреждает, подчеркнул Святейший Отец, что действовать таким образом – не по-христиански. Если мы продолжаем действовать как обычно (в балансе между отдачей и получением), то мир остается прежним и ничего не меняется: «Если бы Господь должен был следовать такой логике, у нас не было бы надежды на спасение! Но, к счастью для нас, Божья любовь всегда ‘необычна’: она выходит за рамки обычных критериев, по которым мы, люди, строим отношения».

В этом смысле, продолжил Папа, слова Иисуса бросают нам вызов. В то время как люди пытаются оставаться в обыденности утилитарных рассуждений, Он просит открыться к экстраординарности бескорыстной любви; в то время как мы стараемся сравнять счет, Христос призывает жить в дисбалансе любви.

«Не будем этому удивляться. Если бы Господь не был таким ‘неуравновешенным’, мы бы никогда не спаслись».

Папа Франциск подчеркнул, что Бог любит нас не за то, что мы хорошие и не за то, что мы можем Ему чем-то отплатить. «Любовь Бога к нам всегда с избытком, вне расчетов», она всегда несоразмерна нашей любви к Нему. Господь призывает жить и любить именно таким образом, ибо лишь так мы сможем по-настоящему свидетельствовать о Нем.

Христос предлагает Своим ученикам оставить логику выгоды и не измерять любовь на весах расчетов и целесообразности, продолжил Папа: «Господь призывает не отвечать на зло злом, но осмелиться творить добро, рискнуть отдавать, даже если мы получаем мало или ничего взамен. Именно такая любовь постепенно преображает конфликты, сокращает расстояния, преодолевает вражду и исцеляет раны ненависти». Поэтому можно спросить себя: чему мы следуем в своей жизни – логике выгоды или логике бескорыстия? Любить так, как нас любит Иисус, нелегко, но возможно. Он Сам помогает нам, даруя Святого Духа и Свою любовь без меры, – сказал в заключение Папа Франциск.