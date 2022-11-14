Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 33-е воскресенье Рядового времени, 13 ноября 2022 г., площадь Святого Петра

Перед чтением молитвы Angelus 13 ноября Святейший Отец размышлял над отрывком из Евангелия от Луки, предлагаемым литургией дня. Передает русская служба Vatican News.

Сегодняшнее Слово Божье переносит нас в Иерусалим, в самое священное место – храм, напомнил Папа. Люди вокруг Иисуса говорят о великолепии этого грандиозного здания, «украшенного дорогими камнями» (Лк 21,5). Господь отвечает им: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне; всё будет разрушено» (ст. 6), и поясняет, что в истории человечества все рано или поздно рушится: случаются революции и войны, землетрясения и голод, чума и гонения (см. ст. 9-17). Поэтому не стоит слишком полагаться на земные реалии, которые пройдут без следа. Иисус говорит все это не для того, чтобы ввести Своих слушателей в смятение, отметил Святейший Отец, у Него другая цель – дать нам ценное учение, показать путь преодоления всех этих невзгод, вызванных бренностью мира. Христос называет этот путь в последней фразе отрывка из Евангелия, когда говорит: «Терпением вашим спасайте души ваши» (ст. 19). Говоря о терпении, Иисус просит нас быть верными, настойчивыми в том, что действительно важно, сосредоточиться на том, что пребудет вечно, созидать на Его Слове, на любви, на доброте.

Быть терпеливым – значит каждый день делать добро, быть настойчивыми и честными в соблюдении своих обязанностей, в исполнении правил и законов, даже когда окружающая действительность подталкивает к чему-то другому. «Давайте спросим себя, насколько мы настойчивы?», – призвал Папа: постоянны ли мы или вспоминаем о вере, праведности и милосердии лишь когда нам это удобно и выгодно? Иначе говоря, от чего зависят наши молитвы и служение – от обстоятельств или от сердца, твердо уповающего на Господа? Если мы терпеливы и настойчивы, напоминает Иисус, нам нечего бояться – ни невзгод жизни, ни окружающего зла, ибо мы пребываем в добре. Наше терпение и постоянство в вере являются отражением Божьей любви, потому что Бог в Своей любви к нам всегда терпелив и верен.

Пресвятая Богородица, Раба Господня, да укрепит наше постоянство, воззвал Папа Франциск, завершая воскресное размышление.