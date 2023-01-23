Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 3-е воскресенье Рядового времени, 22 января 2023 года, площадь Святого Петра

Перед чтением молитвы Angelus в воскресенье 22 января Святейший Отец размышлял о призвании первых учеников, описанном в евангельском отрывке дня (Мф 4,12-23). Встретив Иисуса на берегу Галилейского моря, они тотчас, оставив все, последовали за Ним. Передает русская служба Vatican News.

Эту первую встречу с Господом они будут помнить до конца жизни, отметил Папа. В начале пути веры мы «можем чувствовать притягательность Иисуса, возможно, благодаря другим; затем это знакомство становится более личным и зажигает свет в сердце», нам хочется делиться с другими этим прекрасным переживанием, через которое прошли и первые ученики (см. Ин 1,40-42). Но рано или поздно наступает момент, когда нужно решить: оставить ли то, в чем мы уверены, и последовать призыву Иисуса, или же остаться на месте? «Это решающий момент для каждого христианина, ибо на карту поставлен смысл всего остального. Если не найти в себе смелости отправиться в путь, есть риск остаться зрителем собственного существования и жить верой вполсилы», – подчеркнул Папа:

«Чтобы пребывать с Иисусом, нужно иметь мужество оставить. Что именно? Конечно, пороки и грехи, которые подобны якорям, прибивающим нас к берегу и не позволяющим выйти в море. Но также нужно оставить то, что удерживает нас от полноценной жизни: страхи, эгоистичные расчеты, гарантии, чтобы оставаться в безопасности, живя неприглядной жизнью. А еще нужно отказаться от множества бесполезных вещей, на которые тратится уйма времени. Как прекрасно оставить все это, чтобы испытать, например, трудный, но радостный опыт служения, или посвятить время молитве, возрастая в дружбе с Господом».

Это также опыт молодой семьи, когда она оставляет спокойную жизнь, чтобы открыться непредсказуемому и прекрасному приключению материнства и отцовства, продолжил Папа. Это опыт врача или медицинского работника, которые посвящали все свое время учебе и подготовке, а теперь делают добро, отдавая больным много энергии. Чтобы состояться в жизни, нужно иметь смелость что-то оставить, как призывает каждого из нас сегодня Иисус, подчеркнул Папа: «Помним ли мы тот ‘сильный момент’ встречи с Иисусом?». Помним ли мы нечто прекрасное и значительное, что случилось благодаря тому, что мы оставили другие, менее важные вещи? Есть ли сегодня что-то, от чего Иисус просит нас отказаться? Какие материальные вещи, образ мышления, привычки нам нужно оставить, чтобы искренне ответить Ему согласием?

«Да поможет нам Пресвятая Дева Мария сказать Богу безоговорочное ‘да’, и научиться оставлять что-то, чтобы вернее следовать за Ним», – воззвал Епископ Рима, завершая размышление.