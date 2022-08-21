Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 21-е воскресенье Рядового времени, 21 августа 2022 г., площадь Святого Петра

Чтобы войти в Божий замысел вечной жизни, необходимо снять с себя корону гордыни и высокомерия, сузить пространство эгоизма и самонадеянности, преодолеть лень и постараться войти через «узкие врата» любви к ближнему, даже если они связана с крестом, сказал Папа Франциск, предваряя чтение молитвы Angelus 21 августа. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец прокомментировал отрывок из Евангелия от Луки, предлагаемый литургией 21-го рядового воскресенья, в котором некий человек спрашивает Иисуса «Неужели мало спасающихся?» и получает ответ: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата» (Лк 13,24). Образ тесных врат, отметил Папа, может испугать нас, создать впечатление, что спасение предназначено только для избранных или совершенных. Но это противоречит учению Христа, ведь чуть дальше Он говорит: «И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием» (стих 29). Эти врата узкие, но они открыты для всех.

Образ узких врат Иисус, вероятно, берет из повседневной жизни того времени, продолжил Святейший Отец: с наступлением вечера городские ворота закрывались, и только одни, самые меньшие и узкие, оставались открытыми; чтобы вернуться домой, можно было пройти только через них. «Вспомним слова Иисуса: ‘Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется’ (Ин 10,9). Он хочет сказать нам, что для того, чтобы войти в Божью жизнь, обрести спасение, нужно пройти через Него, принять Его и Его Слово», – пояснил Папа:

«Чтобы войти в город, нужно было ‘соизмерить себя’ с единственной открытой, узкой дверью; подобным образом и жизнь христианина осуществляется ‘по мерке Христа’, ибо она основана и смоделирована на Нем. Это значит, что мерилом является Иисус и Его Евангелие: не наши домыслы, а то, что Он Сам говорит нам. Таким образом, эта дверь узка не потому, что она предназначена для немногих, но потому, что принадлежать Иисусу означает следовать за Ним, посвятить свою жизнь любви, служению и самоотдаче, как это сделал Он, прошедший через узкую дверь креста».

Епископ Рима призвал подумать о «ежедневных подвигах любви», которые требуют времени и сил: о родителях, посвящающих себя детям, о тех, кто заботится о других, а не только о своих интересах, кто служит старикам, бедным и самым социально уязвимым людям; о тех, кто страдает из-за своей веры, но продолжает молиться и любить; тем, кто, вместо того чтобы следовать своим инстинктам, отвечает на зло добром, находит в себе силы простить и мужество начать все сначала. Все эти люди выбирают не широкую дверь собственного комфорта, а узкую дверь Иисуса, жизнь, прожитую в любви.

Подводя итог размышлению, Святейший Отец сказал:

«Братья и сестры, на чьей стороне мы хотим быть? Предпочитаем ли мы легкий путь, думая лишь о себе, или выбираем узкие врата Евангелия, которые бросают вызов эгоизму, но делают нас способными принять истинную жизнь, исходящую от Бога? На чьей мы стороне? Пресвятая Богородица, следовавшая за Иисусом до самого креста, да поможет нам соизмерять свою жизнь с Ним, чтобы войти в полную и вечную жизнь».