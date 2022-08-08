Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 19-е воскресенье Рядового времени, 7 августа 2022 г., площадь Святого Петра

Наша жизнь находится в руках Божьих, однако знание того, что Господь с любовью заботится о нас, не дает права на лень: напротив, мы должны быть бдительны и готовы к действию, ибо любить – значит быть чуткими к другим, сказал Папа Франциск в своем размышлении перед молитвой Angelus в воскресенье 7 августа. Передает русская служба Vatican News.

В Евангелии сегодняшней литургии, напомнил Папа, Иисус просит учеников не поддаваться страху и призывает бодрствовать. Из уст Господа звучат два призыва: «Не бойся, малое стадо» (Лк 12,32) и «бодрствуйте» (Лк 12,35). Это два ключевых слова для победы над страхами и для преодоления соблазна пассивной, дремотной жизни, пояснил Папа и предложил рассмотреть их более подробно. Призывая учеников не бояться, Господь напоминает о любви и заботе Отца, Который печется о лилиях полевых и птицах небесных, но еще больше – о Своих детях. Поэтому нет причин беспокоиться и волноваться, ведь Бог крепко держит нашу жизнь в Своих руках. Тем не менее «порой мы чувствуем себя в плену у недоверия и тревоги; мы боимся, что не справимся, не добьемся признания и любви, не преуспеем в своих планах, никогда не будем счастливы. Тогда мы пытаемся найти решения, найти сферу, в которой могли бы проявить себя, накопить материальные блага, обрести уверенность. Что же в итоге? Мы так и остаемся погруженными в эти заботы и тревоги», – сказал Святейший Отец.

«Иисус ободряет: не бойтесь! Доверьтесь Отцу, Который хочет даровать все, в чем мы действительно нуждаемся. Он уже дал нам Своего Сына, Свое Царство, и Он всегда будет сопровождать Своим провидением, заботясь о нас каждый день. Не бойтесь: вот то убеждение, к которому должны быть привязаны наши сердца!».

Второе слово – «бодрствуйте», продолжил Папа: «В нем заключена христианская мудрость. Иисус повторяет этот призыв несколько раз, и сегодня Он делает это посредством трех коротких притч, в центре которых – некий домохозяин. В первом рассказе он внезапно возвращается со свадьбы, во втором не хочет быть застигнутым ворами, а в третьем возвращается из долгого путешествия. Суть всех этих трех притч такова: бодрствуйте, не засыпайте, то есть не отвлекайтесь, не поддавайтесь внутренней лени, ибо Господь может прийти даже тогда, когда мы этого не ожидаем».

В конце нашей жизни Он потребует от нас отчета за вверенные блага; поэтому бодрствовать означает также быть ответственными, то есть заботливо охранять эти блага и распоряжаться ими, пояснил далее Святейший Отец, напомнив, что каждый из нас был щедро одарен Богом, получив очень многое: жизнь, веру, семью, отношения, работу, жилище, города, целую вселенную. Но заботимся ли мы об этом наследии, которое даровал нам Господь? Дорожим ли его красотой или используем лишь для себя и для сиюминутного удобства? Умеем ли мы хранить то, что нам дано?

Завершая размышление, Папа Франциск сказал:

«Братья и сестры, давайте ходить без страха, в уверенности, что Господь всегда нас сопровождает. Давайте же бодрствовать, чтобы не заснуть, когда Господь будет проходить мимо. Святой Августин говорил: ‘Я боюсь, что Господь пройдет мимо, а я не замечу’. Бодрствуйте! Да поможет нам Пресвятая Дева Мария, которая не пропустила посещения Господа и с готовностью ответила Ему ‘вот Я’».