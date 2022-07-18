Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 16-е воскресенье Рядового времени, 17 июля 2022 г., площадь Святого Петра

Почему Господь, ценя щедрую заботу Марфы, все же говорит, что поведение Марии в этой ситуации является более предпочтительным? Перед чтением молитвы Angelus 17 июля Папа прокомментировал отрывок из Евангелия, который читался во время воскресной литургии. Передает русская служба Vatican News.

В этом отрывке рассказывается о Марфе и Марии, двух сестрах, оказывающих гостеприимство Иисусу в своем доме (ср. Лк 10, 38-42). Марфа сразу же берет на себя заботу о приеме гостей, а Мария усаживается у ног Иисуса, чтобы слушать Его. Тогда Марфа просит Учителя сказать Марии, чтобы она помогла ей. Жалоба Марфы не кажется неуместной; более того, нам кажется, что она права. Иисус же отвечает ей: «Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё (Лк 10, 41-42)». Это неожиданный ответ. Но Иисус много раз переворачивает наш образ мышления. Почему Господь, ценя щедрую заботу Марфы, все же говорит, что поведение Марии в этой ситуации является более предпочтительным?

«Философия» Марфы, похоже, такова: сначала долг, потом удовольствие, поскольку гостей принимают не только красивыми словами, – нужно еще приготовить угощение и сделать все, чтобы гость чувствовал себя желанным. Иисус знает это очень хорошо и воздает должное усилиям Марфы. Однако Он хочет дать ей понять, что есть новый порядок приоритетов, отличный от того, которому она следовала до этого момента. Мария уловила этот новый порядок, поняв, что есть «благая часть», которая должна быть поставлена на первое место. Все остальное приходит потом, как ручей, текущий из источника. Эта «благая часть» заключается в том, чтобы сидеть у ног Господа, оставив все другие дела, и слушать Его слово.

Слово Иисуса не абстрактно: это учение затрагивает и формирует жизнь, изменяет ее, освобождает от зла и наполняет непреходящей радостью, пояснил далее Папа. Слово Иисуса – это лучшая часть, которую выбрала Мария и поставила на первое место. Это не умаляет ценности практических усилий, но они должны не предшествовать, а вытекать из слушания слова Иисуса и должны быть оживлены Его Духом. В противном случае все сводится к суете без цели и пользы, подчеркнул Папа и призвал воспользоваться временем отпусков, чтобы остановиться и послушать Иисуса:

«Сегодня многие работают в лихорадочном и утомительном темпе, и все труднее найти свободные минуты для размышления. Поэтому ценность летнего отдыха состоит еще и в том, что нам дается возможность открыть Евангелие и читать его медленно, без спешки, по одному небольшому отрывку из Евангелия каждый день. […] Пусть эти страницы бросят нам вызов, чтобы мы задумались о том, как проходит наша жизнь, жизнь каждого из нас: соответствует ли она тому, что говорит Иисус, или не очень? Давайте спросим себя: начиная свой день, бросаемся ли мы с головой в дела, которые предстоит сделать, или сначала ищем вдохновения в Слове Божьем? […] Если утром мы выходим из дома, держа в уме слово Иисуса, то день обязательно приобретает тон, отмеченный этим Словом, имеющим силу направлять наши действия в соответствии с тем, чего хочет Господь».

«Дева Мария да научит нас выбирать лучшую, благую часть, которая никогда не отнимется у нас», – воззвал Святейший Отец, завершая размышление.