Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 15-е воскресенье Рядового времени, 10 июля 2022 г., площадь Святого Петра

Предваряя чтение молитвы Angelus в воскресенье 10 июля, Папа Франциск размышлял над притчей о Добром самарянине из литургии дня. Передает русская служба Vatican News.

На обочине дороги, ведущей из Иерусалима в Иерихон, лежал человек, избитый до полусмерти и ограбленный разбойниками. Проходившие мимо священник и левит видят его, но не останавливаются, чтобы помочь. «Самарянин же некто», – читаем мы в Евангелии, – «проезжая, нашёл на него и, увидев его, сжалился». Ключевое слово здесь – «сжалился», подчеркнул Папа: именно это чувствует Бог каждый раз, когда видит нас в трудностях, в грехе, в страданиях: «Он сжалился». Евангелист уточняет, что самарянин был в пути, направлялся к какой-то далекой цели. Несмотря на то, что у него были свои планы, он не ищет себе оправданий, чтобы пройти мимо, но позволяет вовлечь себя тому, что происходит на дороге, отметил Папа и призвал задуматься: «Разве Господь не учит нас поступать именно так – смотреть далеко вперед, на конечную цель, и быть при этом внимательными к тому, что нужно сделать здесь и сейчас, чтобы достичь ее?».

Глубоко символично, что первых христиан называли «учениками пути», отметил Папа и сравнил верующего человека с самарянином: он также находится в пути, он знает, что еще не достиг цели и желает учиться каждый день, следуя за Господом Иисусом, Который сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин 14, 6). Я есмь путь: Господь всегда в пути, по дороге Он встречает людей, исцеляет больных, посещает селения и города. Господь всегда в пути. И мы, следуя за Ним, становимся учениками пути, и наш образ мыслей и действий постепенно меняется, становясь все более и более сообразным мыслям и действиям Учителя, подчеркнул Святейший Отец.

«Идя по стопам Христа, мы становимся путниками и учимся – подобно самарянину – видеть и сострадать», – продолжил Папа: мы начинаем видеть реальность, а не замыкаемся, как эгоисты, в мыслях о себе. Священник и левит тоже видят несчастного, но как будто не замечают его, проходят мимо, смотрят в сторону. Евангелие учит нас видеть и правильно понимать реальность, преодолевая предубеждения и догматизм. И еще: оно учит нас следовать за Иисусом, подражать Ему в том, как Он сострадает другим, и поступать как самарянин: не идти дальше, а остановиться.

Читая эту притчу, мы можем увидеть сходство ее героев с окружающими нас людьми или даже признаться себе, что и мы сами вели себя точно так же в похожей ситуации. Но не будем ограничиваться этим, призвал Папа: «Признаем, что это была ошибка, и попросим Господа помочь нам преодолеть эгоизм и равнодушие и встать на Путь. Давайте попросим Его научить нас видеть и сострадать. Это милость, и мы должны просить о ней Господа (…) чтобы иметь сострадание к тем, кого мы встречаем на нашем пути, особенно к тем, кто страдает и нуждается, чтобы протянуть им руку помощи и сделать все, что в наших силах».

Делая кому-то добро, подавая милостыню, важно видеть этого человека, заглянуть ему в глаза, прикоснуться к нему, иначе – если вы всячески ограждаете себя от реальности, в которой находится нуждающийся, и брезгливо бросаете ему несколько монет, избегая прикосновения – то эта милостыня для вас, а не для него, подчеркнул Преемник Петра.

«Дева Мария, показывающая нам Путь, то есть Иисуса, да сопроводит нас на этом пути зрелости и да поможет нам становиться все более истинными “учениками Пути”, – воззвал Папа, завершая размышление.