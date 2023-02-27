Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 1-е воскресенье Великого поста, 26 февраля 2023 года, площадь Святого Петра

Предваряя чтение молитвы Angelus в первое воскресенье Великого поста, Папа Франциск размышлял над эпизодом из Евангелия от Матфея (гл. 4, 1-11), в котором Иисус в пустыне подвергается искушениям дьявола. Передает русская служба Vatican News.

«Дьявол означает «разделяющий». Дьявол всегда хочет внести раскол, и именно это он предлагает, искушая Иисуса, – подчеркнул Святейший Отец. – Давайте посмотрим, от кого дьявол хочет отделить Иисуса и как он Его искушает».

После того, как Иисус принял крещение от Иоанна в Иордане, Отец назвал Его «Сын Мой возлюбленный» (Мф 3, 17) и Святой Дух сошел на Него в виде голубя (ср. ст. 16), напомнил Папа, пояснив, что так «Евангелие представляет нам три Божественные ипостаси, объединенные в любви». Затем Иисус Сам скажет, что Он пришел в мир, чтобы и нас сделать причастниками единства между Ним и Отцом (ср. Ин 17, 11). Дьявол же поступает наоборот: он пытается разделить Иисуса и Отца и отвлечь Его от миссии единства для нас. Он всегда разобщает.

Давайте посмотрим, как он пытается это сделать, продолжил Папа:

«Дьявол хочет воспользоваться человеческой природой Иисуса, Который ослаб после сорокадневного поста и чувствует голод (ср. Мф 4, 2). Затем лукавый пускает в дело три сильных «яда», чтобы парализовать Его миссию единства. Эти яды – привязанность, недоверие и власть. Прежде всего, яд привязанности к вещам, к потребностям; с помощью убедительных рассуждений дьявол пытается внушить Иисусу: «Ты голоден, зачем тебе поститься? Прислушайся к своей нужде, удовлетвори ее, у тебя есть право и сила: преврати камни в хлеб». Затем второй яд – недоверие: «Уверен ли ты, – внушает лукавый, — что Отец желает тебе добра? Испытай Его, шантажируй Его! Бросься вниз с самой высокой точки храма и заставь Его сделать то, что ты хочешь». Наконец, власть: «В Отце ты не имеешь нужды! Зачем ждать Его даров? Следуй критериям мира, забери все себе, и ты станешь могущественным!». Три искушения Иисуса. Мы тоже всегда переживаем эти искушения. Это ужасно, но это именно так, даже для нас: привязанность к вещам, недоверие и жажда власти – три распространенных и опасных искушения, которые дьявол использует, чтобы разобщить нас с Отцом, чтобы мы не чувствовали себя братьями и сестрами между собой, чтобы привести нас к одиночеству и отчаянию».

Но Иисус преодолевает искушения. Он избегает споров с дьяволом и отвечает ему Словом Божьим:

«Это важно: с дьяволом нельзя спорить, с дьяволом нельзя вести диалог!» – подчеркнул Папа и напомнил, что Иисус противостоит дьяволу Словом Божьим: «Он цитирует три фразы из Писания, которые говорят о свободе от вещей (ср. Втор 8, 3), о доверии (ср. Втор 6, 16) и о служении Богу (ср. Втор 6, 13) – три фразы, которые противостоят искушению. Он никогда не вступает в диалог с дьяволом, не ведет с ним переговоров, но опровергает его инсинуации благотворными словами Писания. Это приглашение и для нас: с дьяволом не спорят! Мы не ведем переговоров, мы не ведем диалога; мы не победим его, ведя с ним переговоры, он сильнее нас. Мы побеждаем дьявола, противостоя ему верой в Божественное Слово. Так Иисус учит нас защищать единство с Богом и между собой от нападок разделяющего. Божественное Слово – это ответ Иисуса на искушение дьявола».

Давайте спросим себя, какое место занимает Слово Божье в нашей жизни, призвал Святейший Отец. Прибегаем ли мы к нему в духовной борьбе? Если у нас есть какой-то порок или часто повторяющееся искушение, почему, обращаясь за помощью, мы не ищем стих из Слова Божьего, который отвечает на этот порок? Давайте попробуем, это поможет нам в искушениях, это очень поможет нам, потому что среди голосов, которые будоражат, будет звучать благотворный голос Слова Божьего. Завершая размышление, Святейший Отец воззвал: «Мария, принявшая Слово Божье и Своим смирением победившая высокомерие разделяющего, да сопроводит нас в духовной борьбе Великого поста».