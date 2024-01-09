Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в праздник Крещения Господня. 7 января 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

В воскресенье 7 января, в праздник Крещения Господня, Папа Франциск возглавил молитву Angelus, предварив ее комментарием на евангельское чтение дня (Мк 1,7-11). Передает русская служба Vatican News.

Св. Марк рассказывает об Иоанне Предтече, крестящем толпы в реке Иордан, напомнил Епископ Рима. «Люди идут креститься со смирением, искренно», к ним присоединяется и Господь Иисус, начиная Свое служение: «Так Он показывает, что хочет быть рядом с грешниками, что Он пришел ради них, ради всех нас, грешников!». В этот же день происходят необычные вещи, отметил Папа: Креститель публично признает в Иисусе, внешне ничем не отличавшемся от всех, того, кто «сильнее» его самого (ст. 7), кто будет «крестить Духом Святым» (ст. 8). Затем небеса разверзаются, Святой Дух сходит на Иисуса как голубь (см. ст. 10), и голос Небесного Отца провозглашает: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (ст. 11).

Все это, пояснил Святейший Отец, открывает, что Иисус – Сын Божий, а также говорит о нашем Крещении, которое, в свою очередь, сделало нас детьми Божьими. В Таинстве Крещения Бог приходит к нам, очищает и исцеляет наши сердца от греха, навеки делая Своими детьми, Своим народом и семьей, наследниками Рая, подчеркнул Папа:

«Бог становится близким и больше не покидает нас. Вот почему так важно помнить день своего Крещения. Я прошу всех вас задуматься: ‘Помним ли мы дату своего Крещения?’. Если кто-то не помнит, то, вернувшись домой, пусть спросит об этом, чтобы больше никогда не забывать, ведь это новый день рождения, ибо в момент Крещения мы родились для жизни в благодати. Возблагодарим Господа за Крещение, за родителей, которые привели нас к купели, за тех, кто совершал это Таинство, за крестных, за общину, в которой мы его приняли. Празднование Крещения – это новый день рождения».

Святейший Отец призвал верующих к размышлению: осознаем ли мы, какой огромный дар несем в себе через Крещение? Распознаем ли в нашей жизни свет присутствия Бога, Который видит в каждом Своего возлюбленного сына, возлюбленную дочь?

«Мария, святилище Святого Духа, помоги нам прославлять и принимать чудеса, которые вершит в нас Господь», – воззвал Папа Франциск, завершая толкование.