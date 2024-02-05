Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» 4 февраля 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Предваряя чтение молитвы Angelus в полдень 4 февраля, Папа призвал задуматься над тем, в какого Бога мы веруем – в Бога-Отца милосердия или в безучастного и далекого Бога? Вдохновляет ли вера всю нашу жизнь или же мы вспоминаем о ней только в трудностях? Молимся ли мы лишь из чувства долга или же Слово Господне побуждает нас идти к другим с Божьим утешением? Передает русская служба Vatican News.

Евангелие воскресной Литургии показывает Иисуса в движении, напомнил Папа Франциск:

«Господь только что закончил проповедь и, выйдя из синагоги, направляется в дом Симона Петра, где исцеляет его тещу от лихорадки. Ближе к вечеру Он снова выходит к городским воротам, где встречает множество больных и одержимых людей и исцеляет их. На следующее утро Он встает рано и удаляется на молитву; и наконец, Он снова выходит в путь по Галилее (см. Мк 1,29-39)».

Все эти передвижения Иисуса сообщают нечто важное о Боге и в то же время помогают задуматься о нашей вере, подчеркнул Святейший Отец:

«Идя навстречу израненному человечеству, Господь являет лик Небесного Отца. Возможно, в нас все еще живет представление о далеком, холодном Боге, равнодушном к нашей судьбе. Но Евангелие показывает, что после проповеди в синагоге Иисус выходит на улицу, чтобы Его Слово могло достичь людей, коснуться их и исцелить. Тем самым Он открывает, что Бог – вовсе не отстраненный Владыка, говорящий с нами свысока; напротив, Он – любящий и близкий Отец, Который посещает наши дома в желании спасти и избавить, исцелить от всякого телесного и духовного зла. Бог всегда близок к нам».

Епископ Рима призвал паломников ежедневно обращаться к Богу, Которого Иисус являет в Евангелии. Когда мы открываем истинный образ Отца, наша вера взрослеет: мы убеждаемся в собственном призвании быть носителями надежды и исцеления, даруемого Богом, – призвании быть миссионерами, подчеркнул в конце обращения Папа Франциск.