Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» 28 января 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Перед чтением молитвы Angelus 28 января Папа Франциск размышлял над отрывком из Евангелия от св. Марка (1,21-28), предлагаемым литургией четвертого рядового воскресенья. Передает русская служба Vatican News.

Комментируя эпизод, в котором Иисус освобождает в синагоге Капернаума человека, одержимого нечистым духом, Святейший Отец отметил: желая овладеть человеком, дьявол пытается «сковать наши души», и мы должны остерегаться «цепей», которые душат нашу свободу.

Такими цепями, пояснил Папа, являются разного рода зависимости, которые порабощают, толкают к потребительству и к ненасытной жажде удовольствий. И еще есть соблазны, которые подрывают в нас чувство собственного достоинства, лишают покоя и способности выбирать и любить жизнь; есть цепи страха, которые заставляют человека смотреть в будущее с пессимизмом; и есть цепи преклонения перед силой, которые порождают конфликты, приводят к использованию смертоносного оружия или к экономической несправедливости.

«Иисус пришел, чтобы освободить нас от всех этих оков», – продолжил Святейший Отец: «Христос освобождает от власти зла и никогда не вступает в диалог с дьяволом! Мы же, напротив, часто позволяем цепям лукавого удерживать нас до тех пор, пока они сильно не навредят нам, но тогда гораздо труднее освободиться от них. Господь напоминает, что с дьяволом никогда нельзя вести переговоры. Если мы отвечаем дьяволу, то побеждает дьявол».

«Что же делать, когда мы чувствуем себя искушаемыми и угнетенными?» – задался вопросом Святейший Отец: «Нужно обратиться к Иисусу: воззвать к Нему, когда мы чувствуем, что цепи зла и страха стягиваются сильнее всего». Господь силой Своего Духа и сегодня говорит лукавому: «Уходи, оставь это сердце в покое, не разделяй мир, семьи, наши общины; пусть они живут в мире, чтобы там процветали плоды Моего Духа, а не твоего». Пусть среди них царят любовь, радость, кротость, а вместо насилия и криков ненависти будут свобода и мир, подчеркнул Святейший Отец.

Подводя итог размышлению, Епископ Рима спросил верующих: действительно ли мы хотим освободиться от цепей, сковывающих сердце? Умеем ли мы говорить «нет» искушениям зла, прежде чем они закрадутся в душу? Взываем ли мы к Иисусу, позволяем ли Ему действовать в нас, исцелять нас изнутри? «Пресвятая Дева да хранит нас от зла», – воззвал Папа Франциск.