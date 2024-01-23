Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» 21 января 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Перед чтением молитвы Angelus 21 января Папа Франциск размышлял над отрывком из Евангелия от св. Марка, повествующем о призвании первых учеников (ср. Мк 1,14-20). Передает русская служба Vatican News.

В самом начале Своей миссии Господь призвал других присоединиться к Нему, Он подошел к рыбакам и пригласил их следовать за Ним, чтобы они стали «ловцами человеков» (ст. 17), напомнил Папа. Господу было угодно вовлечь нас в Свое дело спасения, Он хочет, чтобы мы действовали вместе с Ним с ответственностью. Инертный христианин, который не хочет благовествовать, не может называться христианином, подчеркнул Святейший Отец.

Бог призывает нас, несмотря на наши недостатки и ограниченность, чтобы мы были счастливы, пояснил далее Папа:

«Как же терпелив Господь к ученикам! Они часто не понимали Его слов, порой не ладили друг с другом, долгое время не могли принять важные аспекты Его проповеди, например, служение. И все же Иисус избрал их и продолжал верить в них. Это важно: Господь избрал нас, чтобы мы были христианами. Мы грешим, совершаем один грех за другим, но Господь продолжает верить в нас, и это удивительно. <…> В самом деле, нести всем Божье спасение было величайшим счастьем Иисуса, Его миссией, Его пищей (ср. Ин 4,34), смыслом Его существования среди нас (ср. Ин 6,38). В каждом слове и поступке, с которым мы присоединяемся к Нему, в прекрасном приключении дарения любви, свет и радость умножаются: не только вокруг нас, но и внутри нас».

Возвещать Евангелие – это не пустая трата времени, продолжил Епископ Рима: это значит становиться счастливее, помогая другим быть счастливыми; это освобождать себя, помогая другим быть свободными. Возвещать Евангелие – это также становиться лучше, помогая другим быть лучше, – подчеркнул Папа и призвал каждого задаться вопросом: помним ли мы радость, которую испытывали, принимая призвание свидетельствовать об Иисусе? Благодарим ли мы Господа в молитве за то, что Он призвал нас делать других счастливыми? Хотим ли мы своим свидетельством и радостью дать кому-то почувствовать, как прекрасно любить Иисуса?

«Пресвятая Дева Мария да поможет нам вкусить радость Евангелия», – воззвал Святейший Отец, завершая размышление.