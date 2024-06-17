Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 16 июня 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Господь учит «с упованием сеять Евангелие там, где мы находимся, а затем ждать, пока посеянное семя вырастет и принесет плоды в нас и в других», – сказал Папа Франциск в своем размышлении перед полуденной молитвой Angelus 16 июня. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец подчеркнул, что христиане призваны настойчиво сеять Евангелие, постоянно помогая и поддерживая друг друга, даже если немедленные результаты не видны: «Ведь часто даже среди нас незаметно уже происходит чудо, которое в свое время принесет обильные плоды!».

Папа Франциск напомнил, что в Своем учении Господь Иисус неоднократно сравнивает Царство Божье с зёрнышком: он ссылается на труд земледельцев, которые сеют доброе семя и тщательно готовят почву, но далеко не сразу видят результаты своего труда. Иисус призывает задуматься о важной детали, связанной с образом семени: посеяв зерно, нужно ожидать его восхода с надеждой, пояснил Папа.

Христианин, как и земледелец, нуждается в уповании. «После посева он должен уверенно ждать, позволяя семени раскрыться в нужный момент, а росткам – подняться из земли и вырасти достаточно сильными, чтобы в конце обеспечить обильный урожай», – отметил Епископ Рима.

Даже если последствия еще не видны, Божья благодать уже действует: «Под землей уже происходит чудо. Идет огромное, но невидимое развитие, и необходимо терпение. А пока за полем нужно продолжать ухаживать, поливать, содержать его в чистоте, даже если снаружи кажется, что ничего не происходит. <…> Так и в Царстве Божьем. Господь сеет в нас семена Своего Слова и Своей благодати, семена добрые и обильные, а затем, не переставая сопровождать нас, терпеливо ждет. Господь и далее по-отечески заботится о нас и терпеливо предоставляет время, чтобы семена раскрылись, росли и развивались, пока не принесут плоды добрых дел. Поэтому Он хочет, чтобы на Его поле ничего не пропадало зря, чтобы все достигло полной зрелости; Господь хочет, чтобы все мы могли расти, как колосья, полные семян».

В конце размышлений Папа Франциск призвал верующих задаться вопросом: позволяем ли мы Господу посеять в нас Слово? Насколько мы уверены в урожае, сея Слово Божье среди близких нам людей? Умеем ли мы терпеливо ждать или впадаем в уныние, не видя результатов здесь и сразу? Умеем ли мы спокойно доверить все Господу, при этом прилагая все усилия для провозглашения Евангелия?

«Пресвятая Дева Мария, принявшая семя Слова и позволившая ему вырасти в себе, да поможет нам быть щедрыми и уверенными сеятелями Евангелия», – заключил Святейший Отец.