Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 16 июня 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 16 июня 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Июнь 17, 2024

Господь учит «с упованием сеять там, где мы находимся, а затем ждать, пока посеянное семя вырастет и принесет плоды в нас и в других», – сказал в своем размышлении перед полуденной молитвой 16 июня. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец подчеркнул, что христиане призваны настойчиво сеять Евангелие, постоянно помогая и поддерживая друг друга, даже если немедленные результаты не видны: «Ведь часто даже среди нас незаметно уже происходит чудо, которое в свое время принесет обильные плоды!».

Папа Франциск напомнил, что в Своем учении Господь Иисус неоднократно сравнивает с зёрнышком: он ссылается на труд земледельцев, которые сеют доброе семя и тщательно готовят почву, но далеко не сразу видят результаты своего труда. Иисус призывает задуматься о важной детали, связанной с образом семени: посеяв зерно, нужно ожидать его восхода с надеждой, пояснил Папа.

Христианин, как и земледелец, нуждается в уповании. «После посева он должен уверенно ждать, позволяя семени раскрыться в нужный момент, а росткам – подняться из земли и вырасти достаточно сильными, чтобы в конце обеспечить обильный урожай», – отметил Епископ Рима.

Даже если последствия еще не видны, Божья благодать уже действует: «Под землей уже происходит чудо. Идет огромное, но невидимое развитие, и необходимо терпение. А пока за полем нужно продолжать ухаживать, поливать, содержать его в чистоте, даже если снаружи кажется, что ничего не происходит. <…> Так и в Царстве Божьем. Господь сеет в нас семена Своего Слова и Своей благодати, семена добрые и обильные, а затем, не переставая сопровождать нас, терпеливо ждет. Господь и далее по-отечески заботится о нас и терпеливо предоставляет время, чтобы семена раскрылись, росли и развивались, пока не принесут плоды добрых дел. Поэтому Он хочет, чтобы на Его поле ничего не пропадало зря, чтобы все достигло полной зрелости; Господь хочет, чтобы все мы могли расти, как колосья, полные семян».

В конце размышлений Папа Франциск призвал верующих задаться вопросом: позволяем ли мы Господу посеять в нас Слово? Насколько мы уверены в урожае, сея Слово Божье среди близких нам людей? Умеем ли мы терпеливо ждать или впадаем в уныние, не видя результатов здесь и сразу? Умеем ли мы спокойно доверить все Господу, при этом прилагая все усилия для провозглашения Евангелия?

«Пресвятая Дева Мария, принявшая семя Слова и позволившая ему вырасти в себе, да поможет нам быть щедрыми и уверенными сеятелями Евангелия», – заключил Святейший Отец.

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