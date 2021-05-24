Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Царица Небесная» в торжество Сошествия Святого Духа (Пятидесятницы). 23 мая 2021 г., площадь Святого Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В Книге Деяний Святых Апостолов (Деян 2,1-11) мы находим рассказ о том, что происходило в Иерусалиме спустя 50 дней после Пасхи Христовой. Ученики собрались в горнице, с ними была и Дева Мария. Воскресший Господь повелел им оставаться в городе, доколе они «не облекутся силою свыше». Речь шла о Святом Духе. Его близкое присутствие было обозначено внезапно пришедшим с небес «шумом». Раздавшийся звук был подобен «порыву сильного ветра», вдруг наполнившему дом, где были ученики (Деян 2,2). Здесь мы имеем дело с вполне реальным, но, вместе с тем, и символическом опытом. Нечто и в самом деле произошло, но это «нечто» включает в себя и символический момент, прямо затрагивающий уже нашу жизнь.

Итак, пережитый апостолами опыт свидетельствует, что Святой Дух подобен сильному, свободно струящемуся в эфире ветру. Иными словами, Дух есть Тот, кто способен одарить нас мощью и волей – Он, подобный неудержимому, ничем не скованному вихрю. Его невозможно контролировать, обуздать, исчислить, как-то предугадать его направленность. Его сущность невозможно уловить тем инструментарием, который находится в нашем распоряжении. Мы пытаемся давать свои определения тем или иным вещам, но подобрать адекватное определение Духу нам никак не удастся: Он ускользает от наших методов и подходов. Дух Святой исходит от Бога Отца и от Его Единородного Сына Иисуса Христа, и Он же властно вторгается в Церковь: Он вторгается внутрь каждого из нас, оживотворяя Собой наш разум и наше сердце. В Символе веры Дух поименован «Господом Животворящим». Он всесилен, ибо Он – Бог, Он – Податель жизни.

В день Пятидесятницы ученики Иисуса всё еще оставались растерянными; они так и не избавились от терзающих их страхов; им по-прежнему недоставало решимости, чтобы покинуть свое убежище и «выйти в мир». Так и мы частенько предпочитаем оставаться в «надежном убежище» нашего привычного окружения. Однако Господу известно, как можно до нас «добраться», как достучаться в «калитку наших сердец». С этой целью Он изливает на нас Святого Духа, а Дух погружает нас в Себя и преодолевает нашу неуверенность, разрушает возведенные нами «оборонительные рубежи», дезавуирует нашу ложную самоуверенность. Благодаря излившемуся на нас Святому Духу, мы становимся «новым творением», как это произошло в день Пятидесятницы с апостолами. Дух обновляет нас, делает нас «новыми людьми».

Удостоившись дара Святого Духа, апостолы сильно изменились: их стало просто не узнать. Они стали бесстрашно проповедовать миру Иисуса: возвещать, что Он – воскрес, что Он уже сейчас с нами, причем делали это таким образом, что каждый из адресатов этого свидетельства слышал Благую Весть на своем родном языке. И это потому, что Дух универсален: Он не нивелирует культурных различий или различий в мышлении, различий в языке, однако дарит Себя всем и каждому, и каждый понимает и усваивает Его в измерении присущей ему культуры, в контексте свойственного ему языка. Дух преображает сердца и души учеников, расширяет их кругозор. Он побуждает учеников возвещать всем без исключения о великих, не связанных никакими культурными или религиозными границами делах Божьих – делах, преодолевающих в том числе и те границы, в которых сами ученики привыкли мыслить и жить. Дух Святой научает апостолов, как им достучаться до других сердец и душ, уважая их способность слушать и понимать, используя доступные им культурные категории, понятный им язык (ср. Деян 2,5-11). Иными словами, Святой Дух созидает общину из изначально очень разных людей; Он обеспечивает единство и универсальность Церкви, но единство в многообразии, а не в унификации.

Во всём этом есть очевидный урок для всех нас – Святой Дух преподает нам этот урок. Имеются в Церкви и сегодня небольшие группы, которые настроены на отделение, на противопоставление себя другим. Такой подход не может быть инспирирован Духом Божьим. Дух Божий устанавливает гармонию, производит единство, приводит к общему знаменателю различия. Один замечательный кардинал, бывший архиепископом Генуи, как-то уподобил Церковь реке: важно стоять в ее водах, а если вы стоите ближе к одному или другому берегу, то это не страшно – река Святого Духа обеспечит единство. Кардинал воспользовался образом реки. Важно быть в этой реке, быть в единстве Духа, не отвлекаясь на мелочи – вы немного на той стороне или на этой стороне, вы молитесь так или как-то по-другому… Противопоставление одного другому – не от Бога. Церковь – она для всех, для всех без исключения, и это было ярко продемонстрировано Святым Духом в день Пятидесятницы.

Так попросим же Деву Марию, Матерь Церкви, исходатайствовать преизобильное излияние Святого Духа на всех верных, чтобы Он преисполнил их сердца и возжег в них огонь Своей любви.

Перевод «Сибирской католической газеты»