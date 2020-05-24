Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Царица Небесная» в 7-е воскресенье Пасхального времени. 24 мая 2020 г., трансляция из Папской библиотеки Апостольского дворца

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодня в Италии и некоторых других странах отмечают торжество Вознесения Господня. Соответствующий евангельский фрагмент (Мф 28,16-20) выводит на сцену апостолов, направившихся в «Галилею, на гору, куда повелел им Иисус». Там, на горе, имела место последняя встреча Воскресшего Господа с Его учениками. С образом «горы» сопряжена отчетливая, запоминающаяся символика. Именно на горе Иисус провозгласил Заповеди блаженства (Мф 5,1-12); Он не раз поднимался на гору, чтобы помолиться (Мф 14,23); на горе Он общался с толпами народа и исцелял больных (Мф 15,29). Но теперь на горе уже не Учитель действовал и наставлял: теперь Воскресший призвал учеников действовать и возвещать, вверив им продолжение Своего дела.

Он послал их на миссию ко всем народам, повелев: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф 28,18-19). Содержание миссии, порученной апостолам, было таким: проповедовать, крестить, учить и следовать путем, проложенным Наставником, то есть Живым Евангелием. Это посланничество Спасения предусматривает, в первую очередь, обязанность свидетельства: там, где нет свидетельства, не может быть и проповеди. К свидетельству также призваны и мы, современные ученики. Это нам предстоит предоставить слово своей вере. Перед лицом столь ответственного задания, и притом памятуя о своих немощах, мы ощущаем свое несоответствие оказанному нам высокому доверию. Разумеется, именно так чувствовали себя и сами апостолы. Но нам не стоит опускать руки – ведь мы помним слова, адресованные Иисусом ученикам перед тем, как взойти на небо: «Се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф 28,20).

Это обещание гарантирует Его постоянное и утешительное для нас присутствие рядом с нами. Но каким же образом на деле реализуется это присутствие? – Через Его Духа, побуждающего Церковь сопровождать всякого без исключения человека на путях его личной истории. Это Тот Дух, что был послан Христом и Небесным Отцом. Он омывает грехи и освящает всех кающихся, кто открывается с упованием на Его дар. Обетованием оставаться с нами вплоть до скончания века Иисус положил начало характерному стилю Своего присутствия в мире в качестве Воскресшего. Он по-прежнему присутствует в мире, но иным образом – в качестве Воскресшего. Это Его присутствие открывается в слове Божием, Таинствах, в постоянной освящающей деятельности Святого Духа. Торжество Вознесения Господня свидетельствует нам, что Иисус, даже взойдя на небо, чтобы там воссесть во славе одесную Отца, вместе с тем всё еще остается среди нас. В этом и заключен источник нашей силы, нашего терпения и нашей радости – именно в присутствии Иисуса среди нас в силе Святого Духа.

Так пусть же Дева Мария сопровождает нас на нашем пути Своим материнским попечением, а мы научимся у Нее послушанию и бесстрашию в том, что касается свидетельства о Воскресшем Господе в мире.

Перевод «Сибирской католической газеты»