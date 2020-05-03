Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Царица Небесная» в 4-е воскресенье Пасхального времени. 3 мая 2020 г., трансляция из Папской библиотеки Апостольского дворца

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Четвертое Пасхальное воскресенье, которое мы отмечаем сегодня, посвящено Иисусу Доброму Пастырю. В Евангелии говорится: «Овцы слушаются голоса Его и Он зовет Своих овец по имени»(Ин 10,3). Господь зовет нас по имени, зовет нас, потому что любит. Однако, как еще было отмечено в Евангелии, вокруг нас звучат и иные голоса, за которыми ни в коем случае нельзя идти: это чужие голоса, голоса воров и разбойников, желающих овцам зла.

Эти многообразные голоса звучат и внутри нас. Есть голос Бога, который по-доброму взывает к совести, а есть голоса соблазнов, подталкивающие ко злу. Как отличить голос Доброго Пастыря от голоса вора? Как отличить Божье вдохновение от искушений лукавого? Научиться различать эти голоса возможно: они, на самом деле, говорят на разных языках и совершенно по-разному стучатся в наше сердце. Мы умеем различать иностранные языки, значит, сможем и отличить голос Бога от голоса лукавого. Голос Бога никогда ничего не навязывает: Бог предлагает Себя, а не навязывает. В то же время голос лукавого обманывает, порабощает, принуждает: он пробуждает иллюзии, которые ослепляют; эмоции, которые легко завладевают душой, но столь же легко проходят. В начале этот голос нам льстит, побуждает нас ощущать себя всемогущими, а потом оставляет с пустотой внутри, да еще и обвиняет нас: «Это ты никчемный!». И напротив, голос Бога терпеливо поправляет нас, указывая на ошибки, ободряет, утешает и укрепляет надежду. Глас Божий раскрывает перед нами широкие горизонты, а голос врага загоняет нас в угол.

Еще одно отличие. Вражий голос уводит нас от задач сегодняшнего дня: его цель заключается в том, чтобы мы были сосредоточены на страхах перед будущим и сожалениях о прошлом. Это он позволяет расцвести пышным цветом чувству горечи в наших сердцах, это он делает нас пленниками воспоминаний об испытанных страданиях, о людях, когда-то сделавших нам зло. В свою очередь голос Бога непременно имеет в виду настоящее: «Сегодня у тебя есть возможность творить добро. Сегодня тебе дарован шанс явить креативность любви. Сегодня ты можешь сознательно отказаться от сетований и угрызений, порабощающих твое сердце».

Кроме того, упомянутые два голоса побуждают нас формулировать разные по смыслу вопросы. То, что исходит от Бога, побуждает спрашивать: «Что для меня полезно?». А вот искуситель заставляет нас задаться другим вопросом: «Что мне нравится делать?». Что мне нравится? – Голос лукавого всегда касается вполне определенных вещей, связанных с нашим эго, с нашими порывами, нашими прихотями, с нашим желанием заполучить всё и сразу. Идя за этим голосом, мы ведем себя как капризные дети. Между тем, глас Божий никоим образом не сулит нам скорой радости за малую цену; этот глас призывает нас выйти за пределы собственного эго, чтобы обрести истинное благо и мир. Будем помнить: зло никогда не подарит нам покой – оно сначала ввергнет нас в водоворот страстей, а в итоге оставит после себя горечь разочарования.

И последнее. Глас Божий и голос искусителя звучат в различных «средах». Враг предпочитает тьму, в которой активно множатся ложь и сплетни. Господь же предпочитает солнечный свет, сияние истины, прозрачность искренности. Враг скажет тебе: «Замкнись в себе, чтобы тебя никто не увидел и не услышал, не доверяй никому!”. Добро напротив, побуждает открыться, стать проницаемым, вооружиться доверием к Богу и другим людям. Дорогие братья и сестры, в наше время обилие негативной информации и тревожных новостей скорее подталкивает нас к тому, чтобы замкнуться в себе. Так будем же внимательны к голосам, стучащимся в наши сердца. И спросим самих себя: откуда они исходят? Попросим о даре распознавания гласа Доброго Пастыря и готовности последовать за ним. Этот глас поможет нам выбраться за ограду собственного эгоизма и приведет нас на пажити истинной свободы. Пусть Богородица, Мать доброго совета, направляет и сопровождает это наше распознавание.

Перевод «Сибирской католической газеты»