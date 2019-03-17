Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» во 2-е воскресенье Великого Поста. 17 марта 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В это второе воскресенье Великого Поста Литургия приглашает нас к созерцанию события Преображения, в коем Иисус подарил Своим ученикам, Петру, Иакову и Иоанну, предчувствие славы Воскресения: проблеск Славы Небес на земле. Евангелист Лука (Лк 9,28-36) выводит на сцену преобразившегося на горе Иисуса, а сама гора превращается в место явления Света и, в этом качестве, захватывающим символом уникального личного опыта трех учеников. Они восходят со своим Учителем на гору, они видят Его погруженным в молитву, и, в какой-то момент, «вид лица Его преобразился» (Лк 9,29). Ученики, привыкшие видеть Его повседневно в простом человеческом облике, стоят пораженные при виде этого окружающего Его нового сияния. И тут рядом с Иисусом появляются Моисей и Илия, говорящие об «исходе» Его, то есть о Его Пасхе Смерти и Воскресения. Это предчувствие Пасхи. И тогда Петр говорит: «Учитель, хорошо нам здесь быть» (Лк 9,33). Ему так хотелось, чтобы этот момент благодати никогда не закончился!

Преображение имеет место в определенный момент исполнения Христом Его миссии, вскоре после того, как Он сообщает ученикам, что Ему «должно много пострадать (…) и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Лк 9,21). Иисус знает, что ученики не воспринимают эту реальность — реальность Креста, реальность смерти Наставника — а потому стремится подготовить их, чтобы они смогли устоять перед соблазном крестных страстей и смерти, чтобы они уразумели, что Крест — это и есть тот путь, коим Отец прославит Сына в Его воскресении из мертвых. Таким же будет и путь учеников: никто не войдет в жизнь вечную, если не возьмет свой крест и не последует за Иисусом в этой жизни. У каждого из нас свой крест. Господь показывает нам, каким будет окончание этого пути — Воскресение, а также красоту самого процесса несения своего креста.

Таким образом Преображение Христово проясняет нам христианскую точку зрения на страдания. Страдание — это не проявление садомазохизма, это необходимый, укорененный во времени переход. Пункт назначения, достичь коего мы призваны, блистателен как лик Христа Преображенного: в нем заключены спасение, блаженство, свет, безграничная Божия любовь. Являя Свою славу, Иисус заверяет нас, что разрешение и преодоление Креста, испытаний, трудностей, с которыми мы сражаемся, заключено в событии Пасхи. По этой же причине мы Великим Постом также поднимаемся на гору вместе с Иисусом! Но каким образом? С молитвой. Мы восходим на гору с молитвой: молитвой тихой, молитвой сердца, молитвой непрестанно взыскующей Господа. Следует ежедневно посвящать какое-то время медитативной молитве, ежедневно на несколько минут сосредотачивать свой внутренний взгляд на Его облике, дабы Его свет проникал в нас и распространялся на всю нашу жизнь.

Евангелист Лука подчеркивает, что Иисус преобразился тогда, «молясь» (Лк 9,29). Он был полностью погружен в интимную беседу с Отцом, в коей голос получили даже Закон и Пророки в лице Моисея и Илии, осуществляя при этом всем Своим существом волю Отца относительно спасения, предусматривающую Крест, коим и происходит откровение славы Божией вовне. Именно таким образом, дорогие братья и сестры, молитва во Христе и Святом Духе преображает человека изнутри, так что он становится способным просвещать собой других людей и окружающий мир. Нам самим нередко доводилось встречать таких светлых людей, людей, чьи глаза излучают свет, людей, у кого так светел взор! Они молятся, и молитва делает это: излучает ярчайший свет Святого Духа.

Мы с радостью продолжаем наше великопостное путешествие. Мы оставляем место молитве и Слову Божьему, к трапезе которого так щедро приглашает нас в эти дни Литургия. Так пусть же Дева Мария научит нас быть рядом с Иисусом, даже если мы не вполне понимаем и не постигаем Его. Ибо только будучи рядом с Ним, мы увидим славу Его.

Перевод «Сибирской католической газеты»