Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» во 2-е воскресенье Рядового времени. 16 января 2022 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие сегодняшней Литургии повествует о происшедшем на ​​свадьбе в Кане Галилейской, где, к радости молодоженов, Иисус превратил воду в вино. Рассказ завершается следующими словами: «Так положил Иисус начало знамениям [чудесам] в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его» (Ин 2,11). Отметим, что евангелист Иоанн не говорит о чуде, то есть о поразительном и необычайном деле, вызывающем удивление. Он пишет, что в Кане имело место знамение: знамение, возжегшее веру в сердцах Иисусовых учеников. И здесь нам следует задаться вопросом: что такое «знамение» с точки зрения Евангелия?

Знамение есть знак, дающий ключ к разгадке тайны Божьей любви, акцентирующий не столько значительность самого действия, сколько мотивирующую его любовь. Знамение приоткрывает нечто о Божьей любви, которая всегда близка, нежна и сострадательна. Первое знамение Иисуса было явлено, когда пара молодоженов оказалась лицом к лицу с проблемами в самый важный день своей жизни. Оказалось, что в разгар застолья отсутствует главный его элемент – вино, так что критическое отношение и недовольство гостей угрожало поставить под сомнение саму радость торжества. Представьте себе, как выглядел бы свадебный пир, на котором вместо вина предлагали бы воду! Как бы это выглядело? И какое дурное мнение сложилось бы о новобрачных.

Богородица первой узнала о проблеме и незаметно привлекла к ней внимание Иисуса. И Иисус вмешался без грохота литавр, тоже почти незаметно. Всё происходило в тишине, как бы «за кулисами»: Иисус велел слугам наполнить водой сосуды, после чего вода превратилась в вино. Это характерный для Бога образ действий: Он близок нам и очень деликатен. Ученики Иисуса хорошо усвоили этот урок: благодаря ему свадебный пир заиграл новыми красками. Они познакомились с манерой поведения Иисуса: Он служит нам, помогает, но делает это тайно. В данном конкретном случае настолько тайно, что в итоге все похвалы за доставленное к столу превосходное вино достались жениху. Истинное положение дел было известно одним только слугам. Тем самым в душах учеников проросли семена веры: они убедились, что в лице Иисуса им явлен Сам Бог, явлена Божия любовь.

Как же это здорово, что первым явленным Иисусом знамением было не громкое исцеление или масштабное чудо в Иерусалимском храме, а действие, ставшее ответом на простую и конкретную нужду простых людей, такое теплое и домашнее по своему характеру. Скажем так – это было чудо, совершенное украдкой, незаметно, безмолвно. Иисус всегда готов подставить нам плечо, помочь нам подняться. И если мы будем внимательны к являемым нам «знамениям», то по достоинству оценим всю глубину Его любви, покоримся ей и станем Его учениками.

Есть и еще одна отличительная черта знамения в Кане. Как правило, вино, подаваемое к концу празднования, было не самым лучшим – так порой поступают и сегодня. К этому времени участники застолья уже бывают не столь требовательны к качеству вина. Но благодаря Иисусу то пиршество завершилось потреблением самого лучшего вина. Символически это указывает на то обстоятельство, что Бог желает нам самого лучшего, что Он желает нам счастья. Он не навязывает нам ограничений и не требует от нас благодарности. Здесь нет места скрытым соображениям или предъявляемым паре подспудным требованиям. Дарованная Иисусом радость, радость, излитая Им в сердца, была полной и бескорыстной. Она, подобно качественному вину, не была чем-либо разбавлена. Отнюдь нет!

Сейчас я хочу предложить вам очень полезное упражнение. Покопаемся в своих воспоминаниях и попытаемся отыскать там знамения Господа, явленные в жизни каждого из нас. Сформулируйте, какие знамения явил в вашей жизни Господь. Что именно указывало в той или иной ситуации на Его присутствие? Как именно Он продемонстрировал Свою любовь к нам? Припомним моменты, когда Бог воочию явил нам Свою любовь. Воскресим в памяти, какими ненавязчивыми и деликатными жестами Он давал нам почувствовать свою нежность. Когда я отчетливее всего ощущал близость Господа? Ощущал Его милость и сострадание? Я уверен, что в биографии каждого из нас такие моменты случались. Так отправимся же на поиски этих знамений, зафиксируем их. Проанализируем, как именно мне довелось убедиться в близости Господа. Вспомним, какие чувства переполняли в этот момент мое сердце. А еще попытаемся заново пережить те моменты, когда нам доводилось ощущать близкое участие и заступничество Марии. Так пусть же Она, Матерь наша, всегда внимательная к нашим нуждам как это было в Кане, поможет нам воздать должное знамениям Божьим в нашей жизни.

Перевод «Сибирской католической газеты»