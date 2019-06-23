Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в торжество Пресвятых Тела и Крови Христа. 23 июня 2019 г., площадь Святого Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодня в Италии и в других странах отмечается торжество Пресвятых Тела и Крови Христа — «Corpus Domini». В Евангелии праздника приводится эпизод о чуде умножения пяти хлебов (Лк 9,11-17), произошедшем на берегу Галилейского озера. Иисус обращался к толпам людей, совершал исцеления. Когда же день стал клониться к вечеру, ученики, подойдя, сказали Ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи; потому что мы здесь в пустом месте» (Лк 9, 12). Действительно, всё происходило в пустынном месте. Но Иисус ответил им: «Вы дайте им есть» (Лк 11,13). Эти слова вызывают недоумение среди учеников, выразившееся в замечании: «У нас нет более пяти хлебов и двух рыб; разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» (Лк 9,13).

Иисус призывает Своих учеников в полной мере отречься от логики распределения «каждый для себя», а начать с того малого, что предоставлено Провидением в наше распоряжение. Господь тут же дает понять, что намеревается делать. Он говорит ученикам: «Рассадите их рядами по пятидесяти» (Лк 9,14). Затем Он берет имеющиеся пять хлебов и две рыбы и, обращаясь к Небесному Отцу, произносит молитву благословения, после чего начинает преломлять хлебы и рыбу, передавая куски ученикам, которые, в свою очередь, раздавали их людям. И оказалось, что еды вдоволь, так что все насытились.

Это чудо имеет столь большую значимость, что о нем рассказывают все четыре евангелиста. Оно демонстрирует могущество Мессии и, в то же время, Его сочувствие народу. Это провиденциальное деяние является не только одним из знаменательнейших событий, отметивших публичное служение Иисуса, но и предваряет еще одно, более позднее деяние, имевшее место незадолго до окончания земного пути Господа: речь идет о воспоминании Его Жертвы, то есть о Евхаристии, о Таинстве Его Тела и Крови, принесенных Им в жертву ради Спасения мира.

Евхаристия — это полнота откровения самой сути жизни Иисуса, бывшей одним непрерывным актом любви к Отцу и братьям. Совершая Евхаристию, Иисус, как и при совершении чуда умножения хлебов, берет в Свои руки хлеб, возносит молитву благословения, преломляет его и подаёт ученикам. То же и с чашей вина. Но теперь, в преддверии Своих Страстей, Он желает этим действием засвидетельствовать установление нового и вечного Завета, увековечить память Пасхи Своей Смерти и Воскресения. Ежегодное торжество Пресвятых Тела и Крови Христа содержит призыв вновь пережить это чудо, вновь испытать радость от этого исключительного Дара Господня, коим является Евхаристия. Так примем же его с благодарностью, не пассивным образом, как привычную рутину, но так, чтобы по-настоящему обновить наше «Аминь» Телу Христову, дабы динамизм Его любви смог преобразить нашу жизнь в чистую и святую жертву Богу и во благо тех, кого мы встречаем на нашем жизненном пути.

Проявлением евхаристической веры святого народа Божия являются процессии со Святыми Дарами, которые в ходе празднования этого торжества проходят повсеместно в католическом мире. Также и я сегодня вечером буду служить святую Мессу в римском микрорайоне Казаль-Бертоне, после которой состоится процессия. Призываю всех вас принять участие в ней, в том числе и духовно, с помощью радио и телевидения. И пусть Матерь Божия поможет нам шествовать с верой и любовью вслед за Иисусом, Которого мы чтим и любим в Евхаристии.

Перевод «Сибирской католической газеты»