Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в торжество Пресвятой Троицы. 30 мая 2021 г., площадь Святого Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодняшнее торжество есть празднование в честь Самого Бога – мы чтим тайну Единого Бога. Наш Бог – это Отец, Сын и Святой Дух. Три Лица, но Бог един! Отец есть Бог, Сын есть Бог, Дух есть Бог. Но это не три бога, а один Бог в трех Лицах. Это тайна, которую открыл нам Иисус Христос: Бог есть Святая Троица. В честь этого учрежден особый праздник, который мы отмечаем сегодня, – праздник в честь Тайны. Тайна заключается в том, что упомянутые Лица – это не просто некие модальности Единого Бога, вовсе нет. Это реальные, своеобразные, отличающиеся друг от друга Личности. Они – не «эманации Бога», как когда-то сказал один философ. Нет, ни в коем случае! Они – самостоятельные Личности. Это Отец, которому я адресую молитву Отче наш; это Сын, Который меня искупил и оправдал; это Святой Дух, пребывающий в нас, наполняющий Собою Церковь. Всё это очень многое говорит нашему сердцу, а выразить суть дела можно одной-единственной фразой из Евангелия от Иоанна, содержащей резюме всего Откровения: «Бог есть любовь» (1 Ин 4,8.16). Отец есть любовь; Сын есть любовь; Святой Дух есть любовь. И поскольку Бог есть любовь, Он, будучи един, тем не менее не является одиноким: Он есть общение между Отцом, Сыном и Святым Духом. Ведь любовь есть в своей сущности дарение себя самого. Инициатором дарения является Отец: в своей изначальной и бесконечной реальности именно Отец отдает Себя, порождая Сына, Который, в свою очередь, отдает Себя Отцу, а их взаимная любовь есть Святой Дух, узы их единства. Не так легко это всё уразуметь: мы можем, скорее, не объяснить эту тайну, а «прожить» ее. И, «проживая» ее, уясняем при этом очень и очень многое.

Тайна Троицы была открыта нам Самим Иисусом. Он показал нам Лик Бога – Лик милосердного Отца. А Самого Себя Он явил как истинного Человека, как Сына Божьего и как Слово Отца. Он явил Себя Спасителем, жертвующим за нас Своей жизнью. И Он же свидетельствовал о Святом Духе, исходящем от Отца и Сына, о Духе Истины, о Параклите. В своей проповеди в прошлое воскресенье я размышлял с вами о Параклите. «Параклит» означает Утешитель и Защитник. И когда Воскресший Иисус явился апостолам, он призвал их возвещать Евангелие всем народам, «крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф 28,19). Как раз по этой причине был установлен нынешний праздник – праздник созерцания чудесной тайны любви и света. Мы рождены от этой тайны, и она же является конечной целью нашего земного странствия.

Нельзя ни на мгновенье упускать из виду перспективы этого единства, возвещая Евангелие, осуществляя миссионерское служение во всех его формах. К единству по образу Троицы, подражая единству Отца, Сына и Святого Духа, призывает нас Иисус Христос, и мы не должны оставлять его вне поля зрения. Истина Евангелия требует, чтобы мы жили в единстве, проживали наше единство, достигая гармонии между нами, такими при этом разными! Я дерзну утверждать, что это единство есть важнейшее дело для христиан. Но искомого нами единства нельзя сводить к одной только вежливости в отношениях, к толерантности в общении. Нет, это то единство, которое рождается из средостения любви, из милости Божьей, из оправдания, принесенного Иисусом Христом, и из присутствия Святого Духа в наших сердцах.

Пресвятая Мария в Своей простоте и смирении отражает красоту Триединого Бога – Она, полностью принявшая Иисуса в Свою жизнь. Так пусть же Она подкрепит нашу веру, поможет нам подлинно поклоняться Богу и самоотверженно служить благу наших братьев и сестер.

Перевод «Сибирской католической газеты»