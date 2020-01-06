Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в торжество Богоявления. 6 января 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Мы празднуем торжество Богоявления в память о волхвах, пришедших с востока в Вифлеем: они следовали за звездой, чтобы посетить новорождённого Мессию. Евангельское чтение нынешнего празднества (Мф 2,1-12) содержит одну любопытную деталь, наводящую на размышление: евангелист Матфей в конце этой истории сообщает, что волхвы, «получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путём отошли в страну свою» (Мф 2,12). Эти мудрецы, приехав из далёких краев, проделав долгий путь после долгих поисков, – вне всякого сомнения сопряжённых с усталостью и разного рода превратностями,– находят Того, Кого хотели бы узнать. Однако, достигнув желанной цели и поклонившись Младенцу и Его Матери, поднеся Ему ценные дары, они тут же без промедления отправились обратно на свою родину. Иисус не задерживает их рядом с Собой, Он предоставляет им возможность возвратиться в свои страны. В этом проявляется образ действия Бога в истории. Встреча с Богом не делает нас Его пленниками, но освобождает; она не заключает нас в некие рамки, но побуждает вновь отправиться в путь и возвращает в привычные места нашей жизни. Места те же самые, но мы – после встречи с Иисусом – уже не такие, как прежде.

Евангелист Матфей подчёркивает, что волхвы вернулись в свою страну «иным путем»: они избрали другой путь, чтобы больше не иметь дела с Иродом. Мы же можем понимать это выражение гораздо шире: встретив Господа или вновь обретя Его в эти Рождественские праздники, мы больше не можем и не должны ходить прежними путями. Между преемственностью и новизной существует мудрая динамическая последовательность: мы возвращаемся «в свою страну», но «иным путем». Святой Дух дарит нам Иисуса, а Он преображает наши сердца. Из этого следует, что нам необходимо измениться, изменить свой образ жизни, даже оставаясь при этом в привычной среде; мы призваны преобразовать критерии суждения о реальности, которая нас окружает. В этом разница между истинным Богом и такими иллюзорными идолами, как деньги, власть, успех… В этом разница между Богом и магами, гадалками, колдунами, которые навязывают нам всех этих идолов. Разница в том, что идолы связывают нас с собой, превращая нас в «идолозависимых», а мы, в свою очередь, завладеваем ими. Истинный Бог не удерживает нас, но и не позволяет нам удерживать Себя: Он открывает нам пути новизны и свободы.

Хотя волхвы больше ничего не будут знать о рождённом в Вифлееме Царе, но они всегда будут носить в своем сердце ту новизну, которую произвели в их жизни встреча с Иисусом и плоды этой встречи. К сохранению этой новизны призваны все мы, все без исключения христиане. Да поможет нам Пресвятая Дева Мария стать свидетелями Христа там, где мы есть, с новой жизнью, преображённой Его любовью.

Источник: Vatican News