Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в праздник Святого Семейства. 29 декабря 2019 г., площадь Св. Петра

Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в праздник Святого Семейства. 29 декабря 2019 г., площадь Св. Петра

Декабрь 29, 2019

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодня мы отмечаем праздник Святого Семейства из Назарета. Определение «святая» включает эту семью в сферу святости как таковой, которая является, с одной стороны, даром Божьим, а с другой – свободным и ответственным принятием Божьего замысла. Так это было и в случае Семьи из Назарета: она была полностью открыта воле Божией.

Как же не восхищаться, к примеру, тем же послушанием Марии деянию Святого Духа, попросившего Ее стать Матерью Мессии? Ведь на тот момент Мария, как и всякая молодая женщина в ее возрасте, имела собственные планы на жизнь, собираясь вступить в брак со своим женихом Иосифом. Но, стоило Ей уразуметь, что Богу угодно вверить Ей особую миссию, как Она тут же и без колебаний объявила себя Его «рабой» (ср. Лк 1,38). Впоследствии Иисус засвидетельствовал Ее величие не столько за исполненную Ею роль Его физической матери, сколько за Ее безусловное Богу. Иисус говорит: «Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его»(Лк 11,28) – так, как это делала Мария. Даже не понимая до конца смысла событий, в которые была вовлечена, Мария в тишине всесторонне обдумывала Божественную инициативу, размышляла о ней, благоговела перед ней. Кульминацией этой Ее открытости Богу стало Ее присутствие у подножие Креста.

Что касается Иосифа, Евангелие не доносит до нас ни одного его слова: он не говорит, зато действует, проявляя полное послушание. Он – человек молчания, человек послушания. В сегодняшнем евангельском чтении (Мф 2,13-15.19-23) трижды подчеркнуто безусловное послушание праведного Иосифа: в эпизодах, касающихся бегства в Египет и возвращения в Землю Израиля. Под водительством Господа, Коего представляет ангел, Иосиф ограждает свою семью от угроз Ирода, спасает ее! Таким образом, в данном случае солидаризируется со всеми семьями мира, обреченными на изгнание, солидаризируется со всеми, кто вынужден покинуть свою родину по причине репрессий, насилия, войны.

Наконец, третий член Святого Семейства – Иисус. Он Сам есть воля Отчая: в Нем, по словам святого Павла, не борются «да» и «нет», в Нем – одно только безоговорочное «Да» (ср. 2 Кор 1,19). Всё это было воочию продемонстрировано в целом ряде моментов Его земной жизни. Так в эпизоде присутствия 12-летнего Иисуса в храме Он заявил взволнованным, искавшим Его родителям: «Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» (Лк 2,49). Позднее Он неоднократно повторял: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин 4,34); и молился в Гефсиманском саду: «Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя» (Мф 26,42). Всё это – ничто иное, как совершенная реализация высказывания самого же Христа: «Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже» (Евр 10,5-7; Пс 40,7-9).

Мария, Иосиф, Иисус – это Семейство из Назарета является безупречным в своей гармонии откликом на волеизъявление Небесного Отца: все три его члена помогают друг другу открыть и уяснить Божий замысел. Они молились, работали, общались… А я спрашиваю каждого из вас: умеешь ли ты общаться с членами твоей семьи или уподобляешься подросткам, которые, сидя за одним столом, смотрят только в свой смартфон и переписываются в чате? За таким столом царит тишина, прямо как на Мессе… Нам необходимо заново научиться общению в семье: общению родителей с детьми, общению внуков с дедушками и бабушками, общению между братьями и сестрами… Вот задание, которое нам предстоит исполнить сегодня, в День Святого Семейства.

Так пусть же Святое Семейство станет примером для наших семей, дабы, руководствуясь которым, родители и дети поддерживали друг друга в верности Евангелию, этому главному основанию святости семьи. Мы также препоручим Марии, «Царице семей», все семьи мира, в первую очередь семьи, переживающие лишения и страдания, и попросим Ее о материнском предстательстве за них.

Перевод «Сибирской католической газеты»

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