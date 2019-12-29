Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в праздник Святого Семейства. 29 декабря 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодня мы отмечаем праздник Святого Семейства из Назарета. Определение «святая» включает эту семью в сферу святости как таковой, которая является, с одной стороны, даром Божьим, а с другой – свободным и ответственным принятием Божьего замысла. Так это было и в случае Семьи из Назарета: она была полностью открыта воле Божией.

Как же не восхищаться, к примеру, тем же послушанием Марии деянию Святого Духа, попросившего Ее стать Матерью Мессии? Ведь на тот момент Мария, как и всякая молодая женщина в ее возрасте, имела собственные планы на жизнь, собираясь вступить в брак со своим женихом Иосифом. Но, стоило Ей уразуметь, что Богу угодно вверить Ей особую миссию, как Она тут же и без колебаний объявила себя Его «рабой» (ср. Лк 1,38). Впоследствии Иисус засвидетельствовал Ее величие не столько за исполненную Ею роль Его физической матери, сколько за Ее безусловное послушание Богу. Иисус говорит: «Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его»(Лк 11,28) – так, как это делала Мария. Даже не понимая до конца смысла событий, в которые была вовлечена, Мария в тишине всесторонне обдумывала Божественную инициативу, размышляла о ней, благоговела перед ней. Кульминацией этой Ее открытости Богу стало Ее присутствие у подножие Креста.

Что касается Иосифа, Евангелие не доносит до нас ни одного его слова: он не говорит, зато действует, проявляя полное послушание. Он – человек молчания, человек послушания. В сегодняшнем евангельском чтении (Мф 2,13-15.19-23) трижды подчеркнуто безусловное послушание праведного Иосифа: в эпизодах, касающихся бегства в Египет и возвращения в Землю Израиля. Под водительством Господа, Коего представляет ангел, Иосиф ограждает свою семью от угроз Ирода, спасает ее! Таким образом, в данном случае Святое Семейство солидаризируется со всеми семьями мира, обреченными на изгнание, солидаризируется со всеми, кто вынужден покинуть свою родину по причине репрессий, насилия, войны.

Наконец, третий член Святого Семейства – Иисус. Он Сам есть воля Отчая: в Нем, по словам святого Павла, не борются «да» и «нет», в Нем – одно только безоговорочное «Да» (ср. 2 Кор 1,19). Всё это было воочию продемонстрировано в целом ряде моментов Его земной жизни. Так в эпизоде присутствия 12-летнего Иисуса в храме Он заявил взволнованным, искавшим Его родителям: «Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» (Лк 2,49). Позднее Он неоднократно повторял: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин 4,34); и молился в Гефсиманском саду: «Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя» (Мф 26,42). Всё это – ничто иное, как совершенная реализация высказывания самого же Христа: «Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже» (Евр 10,5-7; Пс 40,7-9).

Мария, Иосиф, Иисус – это Семейство из Назарета является безупречным в своей гармонии откликом на волеизъявление Небесного Отца: все три его члена помогают друг другу открыть и уяснить Божий замысел. Они молились, работали, общались… А я спрашиваю каждого из вас: умеешь ли ты общаться с членами твоей семьи или уподобляешься подросткам, которые, сидя за одним столом, смотрят только в свой смартфон и переписываются в чате? За таким столом царит тишина, прямо как на Мессе… Нам необходимо заново научиться общению в семье: общению родителей с детьми, общению внуков с дедушками и бабушками, общению между братьями и сестрами… Вот задание, которое нам предстоит исполнить сегодня, в День Святого Семейства.

Так пусть же Святое Семейство станет примером для наших семей, дабы, руководствуясь которым, родители и дети поддерживали друг друга в верности Евангелию, этому главному основанию святости семьи. Мы также препоручим Марии, «Царице семей», все семьи мира, в первую очередь семьи, переживающие лишения и страдания, и попросим Ее о материнском предстательстве за них.

Перевод «Сибирской католической газеты»