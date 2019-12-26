Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в праздник Святого Первомученика Стефана. 26 декабря 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодня мы отмечаем праздник Святого Стефана Первомученика. О нем нам рассказывает Книга Деяний Апостолов, а в сегодняшнем литургическом чтении описаны последние минуты его жизни, когда он был схвачен и побит камнями (ср. Деян 6,12; 7,54-60). В радостной атмосфере Рождества Христова это воспоминание первого христианского мученика, убитого за веру, может показаться неуместным. Однако именно в перспективе веры сегодняшнее празднество входит в созвучие с истинным значением Рождества. Ведь в мученичестве Стефана любовь реально торжествует над насилием, а жизнь над смертью: Первомученик в кульминационный момент своего свидетельства видит отверстые небеса и прощает своих гонителей (ср. Деян 7,60).

Этот молодой служитель Евангелия, преисполненный Духа Святого, сумел поведать об Иисусе не словами, а в первую очередь своей жизнью. На его примере мы видим, как исполняется обетование, которое Иисус дал Своим ученикам: «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас» (ср. Мф 10,19-20). Подражая святому Стефану, уподобившемуся своему Наставнику как в жизни, так и в смерти, будем также и мы всматриваться в Иисуса, верного Свидетеля Небесного Отца. Не будем забывать, что слава небесная, та слава, что пребывает и во временной, и в вечной жизни, подразумевает не обладание богатствами и властью, а подвиг любви и самопожертвования. Нам нельзя ни на мгновенье терять из виду Иисуса, «Начальника и Совершителя нашей веры» (Евр 12,2), дабы, надлежащим образом отвечая на бросаемые нам ежедневно вызовы и наступающие испытания, «дать отчет в своем уповании» (1 Петр 3,15). Для нас, христиан, небеса не являются более далекими и отделенными от земли: в Иисусе небо снизошло на землю, и благодаря этому мы, при содействии Святого Духа, обретаем способность вознести к небесам всё, что есть в нас человеческого. Таким образом, нашим первым свидетельством призван стать именно наш способ бытия людьми, наш образ жизни, сформированный «по Иисусу Христу». В нем найдется место доброте и мужеству, смирению и благородству, отказу от насилия и силе духа.

Стефан был диаконом, одним из первых семи диаконов Церкви (ср. Деян 6,1-6). Он научает нас возвещать Христа жестами братства и евангельской любви. Его свидетельство, кульминацией которого стало мученичество, является источником вдохновения для обновления наших христианских общин. Наши общины призваны становиться всё более и более миссионерскими, в полной мере ориентированными на евангелизацию, готовыми прийти к людям, обитающим на экзистенциальных и географических перифериях, где ощущается наибольшая нужда в обретении надежды и спасения… Наши общины призваны избавиться от логики мира сего, не помещать себя и свой комфорт в центр своих устремлений, а всегда и везде искать приумножения славы Божией, делая добро людям, в первую очередь малым и бедным.

Праздник Первомученика Стефана побуждает нас вспомнить обо всех мучениках настоящего и прошлого времени, почувствовать, что мы пребываем в общении с ними, попросить их о даровании нам благодати, чтобы жить и умереть с именем Иисуса в сердце и на устах. Так пусть же Мария, Матерь Искупителя, поможет нам пережить это Рождественское время, устремляя свой взор на Иисуса, чтобы день ото дня становиться всё более и более похожими на Него.

Перевод «Сибирской католической газеты»