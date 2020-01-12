Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в праздник Крещения Господня. 12 января 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В очередной раз у меня был повод порадоваться, преподавая в нынешний праздник Крещения Господня святое Крещение некоторым детям. В этом году их было 32. Помолимся за них и их семьи.

Литургия слова этого года рассказывает нам о Крещении Иисуса в изложении евангелиста Матфея (Мф 3,13-17). Евангелист описывает диалог между Иисусом, который просит о Крещении, и Иоанном Крестителем, который склонен Ему отказать, замечая: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?»(Мф 3,14). Решение Иисуса явно удивило Крестителя: действительно, Мессия не нуждается в очищении; это Он очищает. Но Бог – Свят, Его пути – не наши пути, а Иисус – это Путь Бога, непредсказуемый путь. Не будем забывать, что наш Бог – это Бог сюрпризов.

Иоанн засвидетельствовал, что между ним и Иисусом существует пропасть, которую невозможно заполнить. Он заявил: «Я не достоин понести обувь Его» (Мф 3,11). Но Сын Божий пришел именно для того, чтобы заполнить эту пропасть между человеком и Богом. Если Иисус – целиком от Бога, то Он также и целиком от человека. Он восстанавливает единение между тем, что некогда было разделено. Этим был обусловлен Его ответ Иоанну: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду»(Мф 3,15). Мессия просит, чтобы Его крестили. Это нужно, чтобы исполнить то, что правильно, чтобы исполнить замысел Отца, пролегающий через сыновнее послушание и солидарность Сына с немощным и грешным человеком. Это путь смирения и предельной близости Бога к Своим детям.

Также и пророк Исаия свидетельствует о Рабе Божием как о служителе правды, что проявится при исполнении Им миссии в мире. Образ Его действий будет полностью противоположен стилю духа мира сего: «Не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах; трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит» (Ис 42,2-3). Эта кротость, которой Иисус научает на примере собственных смирения и кротости, эта простота, уважительное отношение, сдержанность и скромность – всё это сегодня требуется и от учеников Господа. Печально упоминать об этом, но как же многие ученики Господа находят в факте этого своего ученичества повод для чванства! Высокомерный ученик не является хорошим учеником. Хороший ученик – это человек смиренный, скромный, он делает добро, но при этом не выставляет себя на первый план. В своем миссионерском служении христианское сообщество призвано первым делать шаги навстречу другим, притом предлагая, а не навязывая, свидетельствуя личным примером, участвуя в повседневной жизни тех людей, к которым обращена его миссия.

Как только Иисус, приняв Крещение, вышел из вод Иордана, разверзлись небеса и на Него снизошел, как голубь, Святой Дух, а голос свыше засвидетельствовал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф 3,17). В праздник Крещения Господня мы заново открываем смысл нашего Крещенияе. Как Иисус является Возлюбленным Сыном Отца, так и мы, возрожденные от воды и Святого Духа, сознаём, что являемся возлюбленными детьми Божьими, теми, к кому Бог благоволит. Мы являемся братьями многих других братьев, мы все включены в великую миссию: миссию свидетельства и возвещения всем без исключения людям безграничной любви Небесного Отца. Праздник Крещения Господня напоминает нам о нашем Крещении. Также и мы были возрождены через Крещение. В Крещении Святой Дух пришел к нам, чтобы остаться с нами навсегда. Поэтому так важно знать дату своего Крещения. Мы знаем дату своего рождения, но не всегда знаем дату своего Крещения. Наверняка, кто-то из вас этого не знает, поэтому пусть это будет вашим домашним заданием. Когда вы вернетесь домой, задайтесь вопросом: когда я был крещен? Ежегодно празднуйте, хотя бы внутри себя, дату своего Крещения. Это также будет означать «исполнить всякую правду» по отношению к Господу, Который был так добр к нам.

Так пусть же Пресвятая Дева Мария поможет нам всё больше и больше ценить дар своего Крещения и последовательно жить им во всех ситуациях повседневности.

Перевод «Сибирской католической газеты»