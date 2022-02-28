Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 8-е воскресенье Рядового времени. 27 февраля 2022 г., площадь Св. Петра

Предваряя чтение молитвы Angelus 27 февраля, Папа Франциск отметил, что в отрывке из Евангелия литургии дня Иисус призывает нас задуматься о том, как мы смотрим на других и как мы с ними говорим. Передает русская служба Vatican News.

Давайте сначала разберемся с тем, как мы смотрим, предложил Папа: «Нас подстерегает опасность, говорит Господь, разглядывать соринку в глазу у брата, не замечая при этом бревна в своем глазу (ср. Лк 6, 41). Другими словами, быть чрезмерно внимательными к недостаткам других, даже таким незначительным, как соринка, безмятежно не замечая своих собственных, не придавая им значения». То, что говорит Иисус, — правда, продолжил Папа: мы всегда находим причину, чтобы обвинять других и оправдывать себя. И мы часто сетуем на то, что не все идет как должно идти в обществе, в Церкви, в мире, при этом не критикуем себя и не стараемся измениться. Поступая так, мы ведем себя как слепые, а значит, поясняет Иисус, мы не можем вести других, как слепой не может вести слепого (ср. ст. 39).

Господь призывает нас очистить наш взор, чтобы мы, заглянув в себя, осознали всю нашу убогость, продолжил Папа. Если в нас нет способности видеть свои недостатки, мы всегда будем склонны преувеличивать недостатки других. Если же мы признаем собственные ошибки и недостатки, то перед нами откроется дверь милосердия. А после того, как мы заглянем внутрь себя, Иисус призывает нас смотреть на других, как Он – то есть стараться увидеть в людях прежде всего что-то хорошее, а не дурное. Именно так Господь смотрит на нас, подчеркнул Святейший Отец: Он видит в нас не наши неисправимые ошибки, а нас самих, – Своих детей, иногда оступающихся на пути. Бог всегда отличает человека от его ошибок. Он всегда спасает человека, веря в него и прощая ошибки. Он призывает нас делать то же самое: искать в других не зло, а добро, подчеркнул Папа.

Иисус приглашает нас сегодня размышлять также над тем, как мы говорим, продолжил Святейший Отец: «Господь объясняет, что уста выражают то, чем наполнено сердце (ср. ст. 45). Действительно, по тому, как человек говорит, можно сразу понять, что у него на сердце. Слова, которые мы используем, говорят о том, кто мы. Однако порой мы не придаем значения своим словам и используем их бездумно. Но слова имеют вес: они позволяют выражать мысли и чувства, озвучивать страхи, которые мы испытываем, и планы, которые собираемся осуществить, позволяют благословлять Бога и других людей. Но, к сожалению, с помощью языка мы также можем давать пищу предрассудкам, возводить барьеры, причинять вред и даже разрушать. С помощью языка мы можем уничтожать наших братьев: сплетни ранят, а клевета может быть острее ножа!». В сегодняшнем мире благодаря цифровым технологиям слова распространяются быстро, но они в большинстве своем несут в себе гнев и агрессию, питают фейковые новости и используют коллективные страхи для распространения искаженных идей, отметил Папа и процитировал одного из генеральных секретарей ООН и лауреата Нобелевской премии мира Дага Хаммаршёльда, сказавшего, что «злоупотребление словом равносильно презрению к человеку».

Давайте спросим себя, какие слова мы используем, призвал Папа: слова, выражающие внимание, уважение, понимание, близость, сострадание, или же слова, направленные в первую очередь на то, чтобы выглядеть хорошо перед другими? Говорим ли мы с кротостью или загрязняем мир, изливая яд: критикуем, жалуемся, питаем широко распространенную агрессию?

«Пресвятая Богородица, Мария, на чье смирение призрел Господь, Дева молчания, Которой мы сейчас молимся, да поможет нам очистить наш взгляд и наше слово», — воззвал Святейший Отец, завершая размышление.